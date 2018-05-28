YSK Başkanı Güven: Taşınacak sandıklardaki seçmen sayısı 144 bin

YSK Başkanı Sadi Güven, güvenlik gerekçesiyle taşınmasına karar verdikleri sandıklardaki seçmen sayısının 144 bin olduğunu açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da güvenlik gerekçe gösterilerek taşınmasına karar verilen sandıktaki seçmen sayısının 144.000 olduğunu açıkladı.

YSK Başkanı Güven'in açıklamaları şöyle:

♦ Güvenlik gerekçesiyle taşınmasına karar verdiğimiz sandıklardaki seçmen sayısı 144.000.

♦ Sandıkların taşınma talebi ilk kez gelmiyor, taşıma da ilk kez olmuyor. Güvenlik önemli ama hür iradeyle sandığa gidilmesi de çok önemli.

♦ Biz seçmen sayısına, mesafe durumunu da göz önüne alarak kurulda titiz bir değerlendirmeyle karar verdik.

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