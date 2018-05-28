Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 13:58
Fotoğraf: DHA
HAK-PAR, bağımsız adaylarını tanıttı
28 Mayıs 2018 13:52
HAK-PAR, 24 Haziran'da Bölge'deki 5 ilde bağımsız göstereceği milletvekili adaylarını tanıttı.
Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR), Bölge'deki 5 ilde 24 Haziran seçimlerine katılacak olan bağımsız adaylarını Diyarbakır'da tanıttı.
Genel Başkan Refik Karakoç'un Diyarbakır'dan, Hüseyin Özdemir'in Dersim'den, Süleyman Kart'ın Mardin'den, Fehmi Atmaca'nın Ağrı'dan ve Abdulmenaf Kıran'ın da Van'dan bağımsız aday olacağı belirtildi.
HDP ile yapılan ittifak görüşmelerinden sonuç alamayan HAK-PAR, seçimlerde bağımsız aday çıkarma kararı almıştı. (Diyarbakır/DHA)
Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 13:58
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