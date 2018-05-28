KESK: Cumhur İttifakına oy yok!

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, AKP-MHP’nin oluşturduğu Cumhur ittifakına oy vermeyeceklerini belirtti.

Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK) 24 Haziran’da yapılacak seçimlere ilişkin tutumunu ve taleplerini açıkladı. KESK Genel Merkezinde gerçekleşen basın toplantısına KESK yönetim kurulu ve bağlı sendikaların yöneticileri katıldı. KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik Türkiye halklarını işsizliğe, açlığa, yoksulluğa ve savaş politikalarına mahkum edenlere artık “Tamam” dediklerini belirterek, oy vermeyeceklerini kaydetti. Bozgeyik, kamu emekçilerinin sandık güvenliği ve oylara sahip çıkma noktasında da sorumluluk alacağını söyledi.

‘YAŞAMIN HER ALANINDA ARTAN ŞİDDET VE KUTUPLAŞMA’

AKP iktidarının 16 yıllık politikalarını değerlendiren Bozgeyik, 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL ile birlikte AKP ve MHP’nin parlementoyu işlevsiz hale getirerek, anayasayı askıya aldığını ve OHAL’i yaşamın her alanına müdahalenin aracı haline getirdiğini belirti. Bozgeyik, bu süreçte KESK’in hedefe konularak, yandaş sendikaların işbirliği ile fişleme, suçlama ve ihbarcılık sisteminin işletildiğini söyledi. Bozgeyik, bu süreçte siyasette, ekonomide ve yaşamın her alanında şiddetin ve kutuplaşmanın arttığını söyledi.

‘AKP POLİKALARINDAN SENDİKAL HAREKET DE NASİBİNİ ALDI’

Sermayenin daha fazla kar elde etmesi uğruna binlerce emekçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini belirten Bozgeyik, çalışma yaşamında ayrımcılığın derinleştiğini, yandaşlığın işe almanın ve görevde yükselmenin temel ölçütü haline geldiğini belirtti. Cinsiyetçi söylem ve uygulamalara dikkat çeken Bozgeyik, kadın emeğinin ise daha da ucuzlaştırılarak güvencesizliğe mahkum edilmek istendiğini vurguladı.Sendikal hareketin de bu süreçte AKP politkalarından nasibinini aldığını belirten Bozgeyik, yandaş sendikalar eliyle emekçilerin haklarının gasp edildiğini, demokratik ve katılımcı TİS yapma ve grev hakkının kullanımının engellendiğini kaydetti. Çalışma yaşamının parçalanarak, esnek, güvencesiz, taşeron ve kayıt dışı çalışmanın yaygınlaştığını söyleyen Bozgeyik, emekçilere büyümeden ayrılan payın düştüğüne dikkat çekti.

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‘EŞİTLİKÇİ, ÖZGÜRLÜKÇÜ, DEMOKRATİK BİR GELECEĞİN TAKİPÇİSİYİZ’

Kamu emekçilerinin AKP-MHP’nin oluşturduğu Cumhur ittifakına oy vermeyeceğini vurgulayan Bozgeyik, “Geleceğine sahip çıkacak, eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir gelecek için taleplerini daha güçlü savunacak ve takipçisi olacaktır” dedi.

Bozgeyik kamu emekçilerinin destekleyeceği siyasal programı da paylaştı. Programda yer alan taleplerden bazıları şöyle:

-Yıllardır uygulanan neoliberal poltikaların ret edilmesi, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik başta olmak üzere herkese eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve anadilde kamu hizmeti,

-İnsanca yaşayacak bir ücret,

-Çalışma yaşamının demokratikleşmesi, demokratik, katılımcı ve özgür TİS, grev hakkının engellenmesinden vazgeçilmesi

-Kurallı çalışma, iş güvenceli ve kadrolu istihdamın sağlanması,taşeron çalışmanın yasaklanması,

-İstihdamda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddeti, tahakkümü, ayrımcılığı ortadan kaldıracak politikaları, cinsiyet eşitlikçi ve özgürlükçü programların oluşturulması, -Toplumsal cinsiyet, yaş, sağlık durumu, azınlık olma, engellilik, göçmen ya da sığınmacı olma, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularının Anayasa’nın 10. maddesine ayrımcılık yapılamayacak koşullar olarak açık bir şekilde eklenmesi,

-İş barışını bozan, emek karşıtı performans sisteminin geri çekilmesi,

-Özelleştirilen tüm kurumların yeniden kamusallaştırılması

-Gerici eğitim politikaları, toplumsal ilişkilerin dinsel referanslarla yeniden dizayn edilmesi ve çocuk istismarlarının engellenmesine yönelik kapsamlı politikalar geliştirilmesi,

-12 Eylül hukukunun aşılacağı demokratik bir dönüşüm için yeni bir anayasa hazırlanması, seçim barajının kaldırılması,

-OHAL rejiminin sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılması,

-Kürt sorununun demokratik yöntemlerle ve diyalogla kalıcı bir şekilde çözülmesi, barış içinde yaşamın tesisi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 12:49

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