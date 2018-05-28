Kendini yakmak isteyen çiftçi: AKP’ye oy vermiştim ellerim kırılsaydı!

Borcunu ödeyemediği için kendini yakmaya çalışan işçi Metin Çelik, 'AKP’ye oy vermiştim. Keşke ellerim kırılsaymış.' dedi.

Malatya'da çiftçilik yaparak geçimini sağlamaya çalışan ancak bankaya borcunu ödeyemediği için kendini yakmaya çalışan Metin Çelik, "AKP’ye oy vermiştim. Keşke ellerim kırılsaymış. İş yok, ekmek yok, ruh sağlığımız bozuldu. Ailem zor durumda. Çocuğum okula gitmek istemiyor" dedi.

BirGün'den Erk Acarer'e konuşan Çelik, "Memleketi peşkeş çektiler, bizi aç bıraktılar, artık evimize ekmek bile götüremiyoruz" diye de ekledi.

Borçlu çiftçi kendini yakmaya çalıştı

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

'AKP'NİN İŞİ GÜCÜ REKLAM'

AKP’li Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, köylüye 300 koyun vereceklerini açıklamıştı. Hani? AKP’nin işi gücü, varsa yoksa reklam yapmak."

Çelik, hükümetin çiftçilere yönelik sözlerini aktararak "Geldiğimiz noktada, traktörüne mazot alamayan, arazisini ekemeyen, borçlarını ödeyemeyen bir çiftçi var. Hayvan alacak paramız da yok, alsak yemine yetişemiyoruz. Bankalar peşimizde, kredi borçlarımızı ödeyemiyoruz. Tarım kredilerimize erteleme yapıyorlar ama yüzde 16-17 faizle; tamamen çaresiziz" ifadelerini kullandı.

MALATYA'DA KAYISI DA CAN ÇEKİŞİYOR

Çelik; “Çiftçi, köylü üretir, biz çalışkan insanlarız ama hiçbir olanak bırakılmadı” diyor: “Köylü milletin efendisiydi. Sürünüyoruz. Tarım cenneti Türkiye de bizimle beraber bitiriliyor. Bugün yarın Malatya’da kayısı da para etmeyecek. Köyün girişine kadar uzanan kayısı bahçem var. 700 ağaç ama ürün yok. Tüccar, stokçu elindeki malı tüketemedi ki, tekrar kayısı alsın. Halkta alım gücü mü kaldı?”

TEK BİR AKP'Lİ BİLE SORMADI

Malatyalı çiftçi hem ülkenin hem üreticinin zor durumunu böyle anlatıyor. AKP iktidarı; yerli ve yabancı sermaye para kazansın diye çiftçiye ürün ektirmiyor. Ürün ekilse elde kalıyor, depoda çürüyor. Pazara çıksa halkta para olmadığı için satılmıyor. Metin Çelik’in eline benzin bidonunu alması bundan. “Bir de provokatör olduk” diyor: “Bunalmışım, cinnet geçirmişim, bu noktaya gelmişim, kendimi ateşe vermeye kalkmışım. Bir kişi de çıkıp ‘Ne oldu hemşerim?’ diye sormamış, ne bir AKP’li bakan ne de vekil ilgilenmiş. Demek ki bunların kişiliği bu kadarmış. AKP’ye oy vermiştim. Keşke ellerim kırılsaymış. İş yok, ekmek yok, ruh sağlığımız bozuldu. Ailem zor durumda. Çocuğum okula gitmek istemiyor.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 10:02

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