Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 28 Mayıs 2018

24 Haziran'a doğru seçim gündemi, ekonomide yaşanan dalgalanmalar ve fazlası Ne Var Ne Yok'ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le 'Ne Var Ne Yok?' hafta içi her sabah 09:30'da Evrensel WebTv'de.

28 Mayıs Pazartesi günü, gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' (EVRENSEL WEB TV)

Kendini yakmak isteyen çiftçi: AKP’ye oy vermiştim ellerim kırılsaydı!

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 10:28

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