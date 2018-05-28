Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 10:28
Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 28 Mayıs 2018
24 Haziran'a doğru seçim gündemi, ekonomide yaşanan dalgalanmalar ve fazlası Ne Var Ne Yok'ta.
24 Haziran'a doğru seçim gündemi, ekonomide yaşanan dalgalanmalar ve fazlası Ne Var Ne Yok'ta.
Gazeteleri didik didik ediyoruz; ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le 'Ne Var Ne Yok?' hafta içi her sabah 09:30'da Evrensel WebTv'de.
28 Mayıs Pazartesi günü, gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' (EVRENSEL WEB TV)
Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 10:28
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