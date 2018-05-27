Suudi Arabistan'da Türkiyeli ve Pakistanlı inşaat işçileri grevde

Cidde'de greve çıkan Türkiyeli ve Pakistanlı inşaat işçileri, etnik kimlik üzerinden yapılan provakasyon girişimlerine bir arada kalarak yanıt veriyor

Grevin devam ettiği Suudi Arabistan Cidde’deki konut projesinde, şantiye şefi Türkiyeli işçileri arkasına alarak Pakistanlı işçilere baskı uygulamaya yeltendi. Türkiyeli ve Pakistanlı işçiler ise işçiyi bölme girişimine, bir arada kalarak yanıt verdi.

MNG bünyesindeki MAPA’nın Suudi Arabistan Cidde’deki konut projesinde çalışan işçiler, çalışma koşullarının düzeltilmesi ve ücretlerinin ödenmesi talebiyle bir kez daha greve çıktı. Grevlerinin 2. gününde gazetemize bilgi veren İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası üyesi işçiler, şantiye şeflerinden birinin Pakistanlı işçilerin üzerine yürüdüğünü belirterek, “Arkasına Türkiyeli işçileri almaya çalışıp grevi provoke etmeye çalışsa da destek görmedi ve Pakistanlı işçilerin kararlı duruşuyla karşılaştı” dedi.

Dün yetkililerin söz verdiğini anlatan işçiler, “Bugün en az iki maaşımızın yatırılacağını söylediler. Hepimizi koğuşlarımıza gittik, 2 aylık ücretlerimiz yatmadan işbaşı yapmayacağız” dedi.

Bundan iki ay önce yine ücretlerin ödenmemesi ve kötü koşullar sebebiyle işçiler 6 günlük grev gerçekleştirmişti. Firma yetkililerinin geriye dönük maaşları ödeyerek işçilere bu sorunun tekrarlanmayacağı sözünü vermesi üzerine grev sonlandırılmış ve problem devam ederse işçiler tekrar greve çıkacaklarını ilan etmişti. (İstanbul/EVRENSEL)

MNG MAPA'nın Suudi Arabistan Cidde'deki şantiyesinde işçiler grevde

‘Haklarımızı alana kadar Cidde’de grevdeyiz’

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mayıs 2018 16:49

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