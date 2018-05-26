MNG MAPA'nın Suudi Arabistan Cidde'deki şantiyesinde işçiler grevde

MNG bünyesindeki MAPA'nın Cidde'deki konut projesinde çalışan işçiler, kötü koşullar ve ücretlerin ödenmemesi sebebiyle bir kez daha greve çıktı.

MNG bünyesinde faaliyet gösteren MAPA inşaatın Suudi Arabistan Cidde konut projesinde çalışan inşaat işçileri greve çıktı. Cidde konut projesi başladığı günden itibaren birçok ulustan inşaat işçisinin kötü koşullarda çalıştırıldığı ve işçiler tarafından ücretlerinin ödenmediği "köle kampı" olarak nitelendirilen bir yer.

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikasının aktardığı bilgiye göre MNG MAPA inşaatın şantiyesinde çalışan işçiler, ücretlerinin ödenmemesi sebebiyle greve başladı. Bundan iki ay önce yine ücretlerin ödenmemesi ve kötü koşullar sebebiyle İnşaat ve Yapı İşçiler Sendikası öncülüğünde işçiler 6 günlük grev gerçekleştirmişti. Firma yetkililerinin geriye dönük maaşları ödeyerek işçilere bu sorunun tekrarlanmayacağı sözünü vermesi üzerine grev sonlandırılmış ve problem devam ederse işçiler tekrar greve çıkacaklarını ilan etmişti.

‘Haklarımızı alana kadar Cidde’de grevdeyiz’

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası tarafından yapılan açıklamada "Bugün MAPA firması en temel hak olan ücretleri ödemeyerek inşaat işçilerinin alın terini, emeğini gasbetmeye devam ediyor. Şantiyede işçi arkadaşlarımız yaptıkları toplantıda grev kararı almış ve sabah hem Türkiye’den çalışmaya giden inşaat işçileri hem de başta Pakistanlı işçiler olmak üzere kamp kapılarını tutarak grev ilan edildiğini bildirmiştir. Sendikamız Cidde şantiyesine Türkiye’den çalışmaya giden üyelerinin hem de şantiyede çalışmakta olan tüm ulustan işçilerin haklarını alana kadar mücadele edecektir" denildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mayıs 2018 17:29

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