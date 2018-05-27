Diyarbakır’daki AKP aday tanıtım toplantısında arbede

Diyarbakır'da AKP milletvekili adaylarının tanıtım toplantısında iki grup arasında arbede yaşandı.

Diyarbakır'da AKP milletvekili aday tanıtım toplantısında arbede yaşandı. 1'inci sıradan aday gösterilen Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Mehdi Eker'in konuşması sırasında iki grup arasında tartışma çıktı. Arbede diğer partililerin araya girmesiyle son buldu.

AKP Diyarbakır milletvekili adaylarının tanıtımı için dün Demirok Konferans Salonu'nda toplantı düzenlendi. Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Numan Kurtulmuş, milletvekili adayları ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda konuşma yapan Bakan Kurtulmuş, “Diyarbakır'da sağlanmış olan bu huzuru, evlatlarınızla, eşinizle, dostunuzla, komşunuzla birlikte daha da kuvvetlendirerek, silahlarla aramıza sokulmaya çalışılan birtakım düşmanlıkları tamamen bertaraf ederek, kardeşliğin kapısını açacak olan sizlersiniz. Huzuru bozdurmayacağız” diye konuştu.

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından AK Parti'nin Diyarbakır'da belirlediği 12 milletvekilli adayının tanıtımı yapıldı. Adayların tanıtımından sonra 24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır'dan 1'inci sıra milletvekili adayı gösterilen Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Mehdi Eker konuşma yaptı. Partilileri, Türkçe, Kürtçe ve Zazaca selamlayan Eker'in konuşması sırasında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eker mikrofondan 'sakin olalım' çağrısı yaptı.

Tartışmanın devam etmesi üzerine Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ile korumaları, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. İki grup arasında yaşanan ve zaman zaman tansiyonun yükseldiği arbede bir süre devam etti. Tartışma diğer partililerin de araya girmesiyle son buldu. Tartışma üzerine Mehdi Eker konuşmasını bitirirken, protokol salondan ayrıldı. Konferans salonu dışında da kısa süreli devam eden tartışma, çevik kuvvet polislerinin gelmesiyle son buldu. (DHA)

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