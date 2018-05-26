Eğitim Sen: Öğretmenlere 3600 ek gösterge derhal verilmelidir!

Eğitim Sen, AKP’nin öğretmenlerin ‘emeklilik ek göstergeleri’nin 3600’e çıkartılacağı vaadinin ayrım olmadan derhal hayata geçirilmesini talep etti.

Eğitim Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada AKP’nin seçim beyannamesinde öğretmenlerin ‘emeklilik ek göstergeleri’nin 3600’e çıkartılacağı yönündeki vaadine dair “3600 ek gösterge uygulaması çalışan ya da emekli ayrımı yapılmaksızın, 24 Haziran seçiminden sonra değil, derhal hayata geçirilmelidir” denildi.

Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı’nda, 24 Haziran sonrasında seçimleri kazanması halinde öğretmenlerin ‘emeklilik ek göstergeleri’nin 3600’e çıkartılacağı söylendiği belirtilerek; “Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), seçime katılacak diğer partilerin aynı konudaki vaatlerini görmezden gelirken, AKP seçim beyannamesinde yer alan ‘3600 ek gösterge’ vaadini internet sitesinde ve sosyal medya hesabında yayınlayarak, 24 Haziran seçimindeki tarafını bir kez daha açıkça belli etmiştir” denildi.

16 yıldır tek başına ülkeyi yöneten AKP’nin, eğitim emekçilerinin daha önce defalarca ‘3600 ek gösterge istiyoruz’ talebini görmezden geldiği vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

“Bu önemli talebin24 Haziran seçimi öncesinde hatırlanması dikkat çekicidir. Ancak bu konuda dikkatlerden kaçan temel nokta, 3600 ek gösterge uygulamasının sadece ‘emeklilik halinde’ uygulanacak olmasının vaat edilmesidir.

Ek gösterge, devlet memurlarının aylık brüt ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan en temel unsurlardan bir tanesidir. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir devlet memuru ile2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı göstergesi, emekli ikramiyesi ve emekli aylığı göstergesi düşük olana göre belirgin bir şekilde fazla olmaktadır. Dolayısıyla 3600 ek göstergenin sadece ‘emeklilik’ kapsamında ele alınması, hali hazırda çalışan öğretmenler açısından hiçbir anlam ifade etmemektedir.”

3600 ek göstergenin öğretmenlerin sosyal ve ekonomik yapısını düzeltmesinin yanı sıra, atamalarda, özlük hakların iyileşmesinde ve emeklilik açısından önemli sonuçlar ortaya çıkaracağının altı çizilen açıklamada; “Öğretmenlere 3600 ek gösterge uygulaması bütün öğretmenleri olumlu etkileyecek ve mesleklerine daha çok yoğunlaşmalarını sağlayacak sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Öğretmenlik mesleğini her bakımdan donanımlı ve çekici hale getirmek, nitelikli öğretmen yetiştirilmesi için gerekli ortam ve olanakların sağlanması açısından 3600 ek gösterge uygulaması çalışan ya da emekli ayrımı yapılmaksızın, 24 Haziran seçiminden sonra değil, derhal hayata geçirilmelidir. AKP seçim beyannamesinde yer alan ve MEB’in büyük bir sevinçle ilan ettiği ‘öğretmenlere 3600 ek gösterge’ konusunda,iktidarı seçimden önce adım atarak, vaatlerinde ne kadar samimi ve dürüst olduklarını ispat etmeye davet ediyoruz” denildi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mayıs 2018 02:14

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