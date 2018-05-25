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Fotoğraf: Pixabay
Bakan Sarıeroğlu: Emekliye bin TL ikramiye haziran başında ödenecek
25 Mayıs 2018 19:41
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere bayram ikramiyesinin haziran ayı başında ödeneceğini açıkladı.
CNN TÜRK'e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere bayram ikramiyesinin haziran ayı başında ödeneceğini açıklayarak, "ikramiye ayrı, maaşı ayrı ödenecek" dedi.
Jülide Sarıeroğlu, 3600 göstergeden ise 1 buçuk milyon kişinin yararlanacağını söyledi. (HABER MERKEZİ)
Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 19:43
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