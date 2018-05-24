Murat Birdal: Seçim sonrası ekonomik tablo daha ağır olacak

Akademisyen Murat Birdal, 5 Dakikada’ya konuk olarak Fatih Polat’ın sorularını yanıtladı. Döviz kurundaki önlenemeyen yükseliş, emekçilere yansımayan büyüme ve ekonominin genel gidişatına dair dikkat çekici tespitlerde bulunan Birdal, seçim sonrası durumun daha kötüye gideceği uyarısında bulundu.

Bugün yaşanan dalgalanmaları değerlendiren Birdal, “Asıl mesele, büyümenin ciddi bir cari açıkla finanse edilmesi. Bu da kurda yukarı yönlü bir baskı yaratıyor. Dolayısıyla bu zamana büyümenin kaynakları neyse bugün onlarda bir sıkıntı ve darlık yaşanmaya başladığı anda Türkiye ekonomisi krizle karşı karşıya geliyor. Dolayısıyla meseleler birbiriyle yakından bağlantılı” dedi.

‘KURDAKİ ARTIŞ EMEKÇİLERİ YOKSULLAŞTIRIYOR’

Ekonomideki kötüye gidişin emekçilere yansımasını da yorumlayan Birdal, “İki yanıyla bakmak lazım. Kurdaki artış enflasyon, yoksulluk ve reel olarak ücretlerin düşmesi demek. Faizlerdeki artış bireysel kredilerdeki dönüşün zorlaştırılması demek. Dolayısıyla emekçiler açısından yoksullaşmaya neden oluyor. İşletmeleri vurduğu ölçüde de işsizlik oluyor” ifadelerini kullandı.

Kurdaki hareketlenmeleri ‘henüz yolun başı’ diye nitelendiren Birdal, “Seçimlere kadar hükümet olabildiğince para musluklarını açarak bu sürecin etkilerini hafifletmeye çalışacak. Seçimden sonrası çok daha ağır olacak gibi görünüyor” uyarısında bulundu.

‘HÜKÜMETİN EKONOMİYE DAİR SÖYLEMLERİ GERÇEKLERDEN KOPUK’

Ekonomide kötüye gidişin iki yanı olduğunu ifade eden Akademisyen Birdal, “Hükümetin söylemleri gerçekten kopuk. Bir, yapısal Türkiye ekonomisinin bozuklukları var; bir de hükümetin popülist söylemlerinin yatırımcılarda yarattığı endişe var. Kurdaki son hareket bundan kaynaklanıyor. Dolayısıyla hükümetin söylemlerinin gerçeklikle ilgisinin olmaması bir tarafa, muhalefet cephesinden de bu konulara dair çözüm getirici, açılım getirici yaklaşımlar olduğunu söylemek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

‘ÇOK FAZLA HAMLE ŞANSI KALMADI, ZAMAN SAYIYORLAR’

Hükümetin önümüzdeki süreçte piyasayı rahatlatacak adımlar atmasını beklediğini ifade eden Birdal, “Kısa vadede, piyasayı rahatlatacak 1-2 önlem alabilir, aslında onları da aldı. Daha önceden kredi garanti fonu meselesinde olduğu gibi; en son emlak-konuk kredilerindeki faiz indirimi gibi... Ama alanı son derece sınırlı. Artık çok fazla hamle şansı kalmadı, zaman sayıyor” dedi.

‘SENDİKALARIN ÜCRETLERDEKİ ERİMEYE KARŞI UYANIK OLMASI GEREKİYOR’

Önümüzdeki süreçte işçi ve emekçilerin daha fazla hak kaybı yaşamaması için sendikalara da uyarılarda bulunan Birdal, “Sendikaların özellikle önümüzdeki süreçte ücretlerde yaşanacak erimeye karşı uyanık olması lazım. Ama Türkiye sendikal hareketinin son derece zayıf olduğu bir dönemde geliyor bu kriz. Dolayısıyla işçi sınıfı açısından olası sonuçları son derece endişe verici. Bugünkü sendikaların bu süreci karşılayabileceğini düşünmüyorum” dedi.

Muhalefet partilerinin mevcut tablo karşısındaki konumlarını da yorumlayan Birdal, “Muhalefet cephesinde somut bir ekonomik program görmek mümkün değil. En azından daha akılcı bir temele oturtma söylemi var. O da bu iktidar dışında kim gelse her halde öyle bir şey gerçekleşir. Çünkü şu anda yatırımcıları da ekonomiden anlayan herkesi de endişelendiren bir söyleme tutunmuş gidiyor iktidar” dedi. (EVRENSEL WEB TV)

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 12:59

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