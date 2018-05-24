MB müdahalesiyle düşen dolar, yeniden yükselişe geçti (24 Mayıs 2018)

Merkez Bankası'nın dün akşamki toplantısında aldığı faiz kararının ardından gerileyen dolar, piyasaların açılmasıyla yeniden yükselişe geçti.

Merkez Bankası’nın faizleri 3 puan artırması sonrası 4,80’lerden 4,50’lere düşen dolar, bugün 4,72 seviyesinde seyrediyor.

Merkez Bankasının dünkü kararın ardından dolar 4,55'in altına kadar gerilemişti.

Dolar dün gün içinde 4,92'yi aşarak tüm zamanların en yüksek düzeyini görmüştü.

Avro da 5,52 civarında hareket ediyor. Avro dün 5,76'yı aşarak rekorunu tazelemişti.

Olağanüstü toplanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranını yüzde 13,50’den 16,50’ye yükseltmişti.

TL’DEKİ DEĞER KAYBI DÜNYANIN DA GÜNDEMİNDE

TL’de uzun süredir devam eden değer kaybı uluslararası piyasa ve basında da gündem oldu. AKP hükümetinin ekonomi politikaları ve piyasanın ilerleyen sürecine ilişkin yapılan analiz ve yorumlarda; değer kaybında Erdoğan'ın faiz karşıtı söylemleri ve Merkez Bankası ile ilgili açıklamalarının rolüne vurgu yapıldı.

BBC Türkçe’de ABD'nin en çok satan gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), liradaki düşüşü ilgili bir başyazı kaleme aldı. Yazıda, Erdoğan'ın Merkez Bankası'na “Suriye lideri Beşar Esad muamelesi” yaptı ve bu ay içinde yaptığı bir konuşmada faizin “her türlü ekonomik kötülüğün anası ve babası” olarak nitelendirdiği hatırlatıldı:

“Çarşamba günü Merkez Bankası faizi yüzde 13,5'ten yüzde 16,5'e yükseltti. Bunu, Erdoğan'ın giderek otoriterleşen yönetimi altında Türkiye'deki kurumların itibar kaybının bedeli olarak görmek gerek.”

Yatırımcıların Erdoğan'ın "politika kaprisleriyle" ilgili risk almak istemediklerini vurgulayan WSJ, Erdoğan'ın seçimler öncesinde faizleri düşük tutmak istediğini söyledi.

Bloomberg haber ajansı da Merkez Bankası'nın 300 baz puanlık faiz artırımını "açık yaranın üstünü yara bandıyla kapatmaya" benzetti ve piyasada artışların devam etmesi beklentisinin olduğunu ifade etti.

ABD'nin bir diğer önde gelen gazetesi New York Times ise liradaki değer kaybının Erdoğan'ın tekrar seçilme şansını tehlikeye attığını vurguladı.

Kurdaki yükselişin seçimlere olası etkilerini inceleyen bir diğer basın organı da Reuters haber ajansı oldu. “Liradaki yükseliş, seçimleri gölgede bırakıyor” başlıklı haberde, Erdoğan'ın 24 Haziran'dan sonra para politikası alanında daha aktif rol oynayacağı yönündeki sözlerinin ardından satışların hızlandığına dikkat çekildi. (HABER MERKEZİ)

Dolar 4.92'yi gördü, Merkez Bankası faiz artırdı (23 Mayıs 2018)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 10:37

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