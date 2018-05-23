Torbalı’da maaşlarını alamayan inşaat işçileri iş bıraktı

İzmir Torbalı’da Bahçeşehir Royal şirketinin inşaatında çalışan taşeron işçiler maaşlarını alamadıkları için iş bıraktı.

İzmir Torbalı’da Bahçeşehir Royal isimli şirketin inşaat işinde çalışan işçiler iki aydır maaşlarını alamadıkları için iş bıraktı. İşçiler, maaşları yatmadan iş başı yapmayacaklarını dile getirdi.

Taşeron çalışma işçileri mağdur etmeyi sürdürüyor. Torbalı Ayrancılar bölgesinde yapımı süren Bahçeşehir Royal inşaatında çalışan işçiler iş bıraktı. 4 aydır çalışan işçiler 2 aydır herhangi bir maaş alamadıkları için bugün iş bırakma kararı aldı.

İki maaşlarını da parça parça aldıklarını dile getiren 26 işçi bu sabah iş durdurdu. İş durduran işçiler demir, kalıp ve duvar ustaları, 10 işçinin de maaşlarını alamadığı için inşaatı terk ettiğinin bilgisini verdi.

Fotoğraf: Evrensel

Şirket yönetimi ile görüştüklerinde taşeron şirkete yönlendirildiklerinin bilgisini veren işçiler taşeron şirketin de ana şirketten para alamadığı için ödeme yapamadığı şeklinde ifadeler kullandığını söyledi.

Şantiyede yaşamlarını sürdüren işçiler memleketteki ailelerine para yollayamadıklarını söyledi. İşçiler hem ana işverenlerine hem de taşeron şirkete maaş sorununu çözme noktasında çağrıda bulundu ve maaşları yatmadan iş başı yapmayacaklarını aktardı. (İzmir/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 15:53

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