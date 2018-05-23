Aylardır ücretleri verilmediği için iş bırakan 250 işçi işten atıldı

Mardin’in Mazıdağ bağlı Karataş Mahallesi’nde bulanan Cengiz Holding taşeronu Bimsan Endüstri Sanayi’de ücretleri geciktirildiği için iş bırakma eylemi yapan 250 işçinin işine son verildi.

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Karataş (Şemika) Mahallesi’nde siyasi iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz Holding’e bağlı taşeron firma Bimsan Endüstri Sanayi’de çalışan 250 işçi, aylardır alamadıkları ücretleri için iş bırakmıştı. Boru montaj ve kaynak işinde çalışan işçilerin iş bırakması üzerine fabrikadaki üretim tamamen durmuştu.

Bunun üzerine hareket geçen Cengiz Holding, kendisine bağlı taşeron firmanın sözleşmesini tek taraflı fes etti. Durumu teyit eden işçiler, kendilerinin bir daha işe alınmayacağını belirterek hak edişlerinin verileceği yönünde söz verildiğini söyledi. (Mardin/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 17:43

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