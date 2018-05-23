MAK'tan seçim değerlendirmesi: İkinci tur ihtimali güçlü

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, 24 Haziran seçimlerinde ikinci tur ihtimalinin güçlü olduğunu söyledi.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, erken seçime dair yaptığı araştırmaları ve görüşlerini anlattı.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre Kulat, “Seçim ilk tur için bıçak sırtı gibi görünüyor. İkinci tur ihtimali güçlü biçimde var” dedi.

'HDP'NİN PERFORMANSI BELİRLEYİCİ'

Seçim sonuçları için “HDP’nin oy performansının” belirleyici olacağını vurgulayan Kulat, HDP’nin şu an yüzde 8-9’lar düzeyinde olduğunu öne sürdü. Hüda-Par’ın nasıl bir sonuç alacağının da HDP’nin durumunu yakından ilgilendirdiğini söyleyen Kulat, Hüda Par’ın oy oranını yükseltmesi durumunda seçime tek başına giren HDP’nin baraja takılma riski doğabileceğini, bu durumda AKP’nin fazladan en az 60 vekil çıkaracağını belirtti.

'İYİ PARTİ YÜZDE 10, MHP YÜZDE 7-8, SAADET PARTİSİ YÜZDE 2 DOLAYINDA'

Kulat, partilerin oy oranları ve ittifakların son durumuna ilişkin olarak da şunları söyledi: “İyi Parti, kurulduğunda daha yüksek bir oy oranına sahipken, belli bir süre sonra oylarında düşüşler oldu. Ancak seçim süreciyle birlikte tekrar toparlanma içindeler. Biz İyi Parti’yi yüzde 10’lar düzeyinde görüyoruz. CHP’de belli bir oranda oy kaybı olabilir ama çok ciddi bir oran olmayacağı görüşündeyiz. SP ise en son 1 Kasım seçimlerinde yüzde 0.6 oranında oy almıştı. Şimdi Karamollaoğlu’nun son öne çıkışı ve ittifak sonrası oylarında ciddi bir yükseliş var. SP, seçimi yüzde 2’ler, hatta biraz daha üstü ile bitirirse şaşırtıcı olmaz. MHP ise bize göre yüzde 7-8’lerde. Ancak MHP, İyi Parti gittikten sonra 1 Kasım seçimlerinde AKP’ye kaptırdığı seçmeni bir miktar geri alıyor. Yani aslında ortağından oy alıyor. Bu da dışarıdan bir seçmen girişi değil. İttifakın kendi içindeki seçmenin yer değiştirmesi olarak görülüyor.”

'CHP, İMECE DEMOKRASİSİ DÖNEMİNİ BAŞLATTI'

Kulat, erken seçim kararının hemen ardından CHP’nin izlediği siyaset için "İmece demokrasisi" kavramını kullandı ve bu kavramı şöyle yorumladı: "Sayın Kılıçdaroğlu, erken seçim kararıyla birlikte ilginç stratejik hamleler yaptı. CHP seçmeni de bu bilinçle hareket ediyor. Önce seçime katılabilmesini sağlamak için karşılık beklemeksizin, İyi Parti’ye 15 milletvekili gönderdi. Ardından hiçbir adayın 100 bin imza barajı altında kalmaması için partililerine çağrı yaptı. Şimdi de CHP seçmeni tek başına giren HDP’nin de baraj altında kalmaması, ittifakın da parlamentoda AKP-MHP ittifakını geçmesi ve partinin adayı Muharrem İnce’nin ikinci tura kalması için çalışıyor. Bu bilinçle hareket ediyor. Ben buna imece demokrasi anlayışı diyorum. Bu imece demokrasisi kültürüdür. CHP, bu seçimdeki tavrıyla imece demokrasisi dönemini başlattı."

MAK, REFERANDUMUN EN BAŞARISIZLARINDANDI

MAK, 16 Nisan Başkanlık Referandumu'nda 'Evet'i yüzde 56.5'te göstererek Adil Gür'ün A&G firmasından sonra en başarısız performansı göstermişti.

MAK, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde HDP'yi baraj altında göstermişti. Yüzde 40.9 oy alan AKP için yüzde 45.15 tahmininde bulunmuştu.(HABER MERKEZİ)

SONAR’dan seçim anketi: AKP-MHP ittifakı yüzde 46.9

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 09:20

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