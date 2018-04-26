SONAR’dan seçim anketi: AKP-MHP ittifakı yüzde 46.9

SONAR, 24 Haziran seçimine dair gerçekleştirdiği anketi açıkladı. Buna göre AKP-MHP ittifakı yüzde 50'nin altında. HDP ise barajı geçiyor.

24 Haziran’da gerçekleştirilecek erken seçim öncesi araştırma şirketleri seçim anketlerini yayımlamaya başladı. SONAR’ın anketine göre AKP-MHP ittifakı yüzde 46.9 oyda kalıyor.

Avukat Fidel Okan, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara’nın sunduğu programda SONAR’ın son seçim anketini açıkladı.

“İktidar seçimi kaybetti ancak muhalefet henüz kazanamadı” diyen Okan, “AKP-MHP ittifakı yüzde 50’yi geçemiyor, yüzde 46.9 olan Cumhur İttifakı’nın karşısında yer alan CHP yüzde 23.8, İyi Parti-Saadet Partisi (SP) İttifakı yüzde 14.5, HDP ise barajı aşarak 11.3 oy oranına ulaşıyor” dedi.

İYİ Parti-Saadet Partisi ittifakının oy potansiyelinin giderek artabileceğini iddia eden Okan, anket yapıldığında İYİ Parti ve SP’nin ayrı ayrı ankete katılanlara sorulduğunu, ittifakın sorulmadığını belirtti. Okan, İYİ Parti-SP ittifakı kurulduğunda oy oranının yükselebileceğini dile getirdi.

SONAR GENEL MÜDÜRÜ, 'ANKETLER SAĞLIKSIZ' DEMİŞTİ

SONAR Genel Müdürü Hakan Bayrakçı, Habertürk’e verdiği röportajda “Anketlerden sağlıklı cevap almak imkânsız çünkü cevap veren kişilerin yüzde 15’i korktuğu için yanlış bilgi beyan ediyor. OHAL’den dolayı insanlar işten atılma korkusu yaşıyor” demişti.

SONAR Müdürü: Anketler sağlıksız, insanlarda OHAL korkusu var

SONAR'IN REFERANDUM ANKETİ NE DİYORDU?

SONAR, 16 Nisan Başkanlık Referandumuna 3 gün kala yayınladığı ankette ‘Hayır’ın yüzde 51.2, ‘Evet’in yüzde 48.8 dolayında olduğunu açıklamıştı. Resmi sonuçlara göre ‘Evet’ diyenlerin oranı yüzde 51.41, ‘Hayır’ diyenlerin oranı yüzde 48.59 olmuştu. (HABER MERKEZİ)

4 şirket, referandum anketi sonuçlarını yayınladı

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 08:52

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