'Beyaz eşya satışları ocak-nisan döneminde yüzde 20 düştü'

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin verilerine göre ocak-nisan döneminde beyaz eşya satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 düştü.

Beyaz eşya iç satışlarında geçen yılın son çeyreğinde başlayan düşüşlerin sürmesiyle, yılın ilk dört aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarda yüzde 20 düşüş gerçekleşti.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD) verilerine göre, ocak-nisan döneminde satışlar yüzde 20 düşerken, ihracat yüzde 9.0 arttı.

Buna göre, nisan ayı ihracatı, yüzde 4.0 yükselişle 1.59 milyon birime ulaştı. Beyaz eşya üretimi, nisan ayında yüzde 10, ocak-nisan döneminde ise yüzde 4.0 düştü.

Verinin kapsadığı altı beyaz eşya arasında buzdolabı, dondurucu, çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi ve ocak yer alıyor.

Beyaz eşya satışlarında yılın ilk çeyreğinde meydana yüzde 20'lik düşüşün nedeni olarak, artan dolar ve avro kurlarının yanı sıra, ÖTV indiriminin sona ermesi gösteriliyor.

Beyaz eşyada yüzde 6.7 olarak uygulanan ÖTV, geçtiğimiz yılın şubat ayından eylül ayına kadar sıfırlanmıştı ve bu süreçte satışlar yükselmişti. (İstanbul/DHA)

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