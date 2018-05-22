Borç stoku 921.1 milyar lira oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku, nisan sonu itibarıyla 921.1 milyar lira oldu.

Hazine Müsteşarlığı, 30 Nisan 2018 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, nisan sonunda 921.1 milyar lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun yaklaşık 553 milyar liralık kısmı Türk lirası, 368.1 milyar liralık kısmı da döviz cinsi borçlardan oluştu.

VERGİ BEYANNAMELERİ İÇİN SÜRE UZATILDI

Muhtasar beyannameler, damga vergisi beyannameleri ile katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 28 Mayıs Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Konuya ilişkin duyuru, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlandı. Maliye Bakanlığına iletilen talepler nedeniyle beyanname verilmesine yönelik sürelerde düzenlemeye gidildi. Bugün sonuna kadar verilmesi gereken muhtasar beyannameler ve damga vergisi beyannameleriyle 24 Mayıs sonuna kadar verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı. (Ankara/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 13:56

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