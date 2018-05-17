HDP standını korumakla görevli polisten bozkurt işareti

Ankara Kuğulu Park’ta HDP standını korumakla görevli bir polis 'Ölürüm Türkiyem' şarkısını açarak HDP’lilere dönüp bozkurt işareti yaptı.

HDP Çankaya İlçe Örgütü’nün Kuğulu Park’ta açtığı seçim standına yönelik provokasyon girişimi yaşandı.

Kuğulu Park’ta açılan HDP standı önündeki Tunalı Hilmi Caddesi üzerinde duran siyah bir arabanın 4 kapısını da açan polis ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısını yüksek sesle çalarak HDP’nin seçim şarkısını bastırmaya çalıştı. Üzerinde üniforması ve silahı olan polis, HDP standına dönerek ‘bozkurt işareti’ yaptı.

HDP’liler ise polise sırtlarına dönerek tepki gösterdi. Bir HDP’li yöneticinin polislere giderek, “Sizin seçim sürecinde tarafsız olmanız gerekir” demesi üzerine, standı korumakla yükümlü polisler “Biz hainlerin tarafında değiliz” yanıtı verdi.

Bir süre sonra kadın polis siyah araca binerek stant önünden uzaklaştı.

HDP’liler seçim şarkılarını çalarak, bildiri dağıtmaya devam etti. (Ankara/MA)

HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Ankara Valiliği, korumakla görevli olduğu HDP standına dönüp bozkurt işareti yapan polis memuruna ilişkin hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Sosyal medyada ve bazı internet haber sitelerinde, Çankaya Tunalı Hilmi Caddesinde bulunan HDP seçim standı önünde gerçekleştiği belirtilen olayla ilgili olarak olaya karışan bir polis memuru hakkında inceleme başlatılmıştır” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 14:50

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