Gazeteci Alayumat, Google’dan bulunan fotoğraflardan 10 aydır tutuklu

Erdoğan Alayumat, önünden geçen herkesin görebileceği ve internetten fotoğraflarını bulabileceği TMO silolarını fotoğrafladığı için 10 aydır tutuklu.

Volkan PEKAL

Adana

Gazeteci Erdoğan Alayumat, Google’da çok sayıda fotoğrafı bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarının fotoğrafı bilgisayarından çıktığı için 10 aydır tutuklu.

Genelkurmay Başkanlığı, dışarıdan fotoğrafı çekilen TMO’ya ait buğday silolarının askeri bölge olup olmadığına dair yazıyı duruşmaya 1 gün kalmasına rağmen hâlâ mahkemeye gönderilmedi. Konuyu Evrensel'e değerlendiren Alayumat’ın Avukatı Tugay Bek, müvekkilinin gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutuklu bulunduğunu belirterek “Çekilen fotoğraf herkesçe bilinen bir yerin dışarıdan çekilmiş fotoğrafı. Bu fotoğrafların benzerleri başka yayın organları tarafından da çekildi ancak burada konu fotoğraf değil fotoğrafla ilgili nasıl bir yorumda bulunduğun. Muhalif basın çekerse suç. Açıkça böyle diyemiyorlar, ‘Devletin gizli kalması gereken yerlerini çekiyor’ diyor. Gerçekte böyle bir şey olmadığı için genelkurmay uzun süredir mahkemeye yanıt veremiyor” dedi.

Şahin Alpay ve Mehmet Altan ile ilgili AİHM kararına dikkat çeken Bek, “Karar 'kimse yazdıklarından, konuştuklarından, ürettiklerinden tutuklu yargılanamaz' diyor. Bu celse de tutukluluğunun devamına karar verirse bir yıl tutuklu kalacak. Biz bu celse tutukluluğun son bulması görüşündeyiz” dedi.

YAZI 3.5 AYDIR GELMİYOR

Haber ve fotoğrafları gerekçe gösterilerek “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme” ve “Örgüte üye olma” iddialarından meslektaşı Nuri Akman ile 45’er yıl hapis cezası ile tutuklu yargılanan kapatılan dihaber Muhabiri Erdoğan Alayumat’ın tutukluluk durumunu etkileyecek olan belge aradan geçen 3.5 aya rağmen Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilmiyor.

Hatay 2’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada örgüt üyeliği yönünden üretilmeye çalışılan deliller çürütülürken mahkeme, Genelkurmay Başkanlığından fotoğrafı çekilen TMO’ya ait yerleşkenin askeri amaçla kullanıp kullanılmadığına dair yazı isteyerek Alayumat’ın tutukluluğunun devamına karar vermişti. Haber fotoğrafları sorulan Alayumat’ın çektiği yerkeşkenin MİT karargahı olduğu iddiası üzerinde durulmuştu. Mahkeme, çekilen fotoğrafların, devletin gizli kalması gereken nitelikteki belgeleri olup olmadığının Genelkurmay Başkanlığına sorulmasına karar vermişti.

Google’da TMO ve MİT kelimelerini yan yan yana yazınca Alayumat’ın çektiği ve oradan geçen herkes tarafından görülebilecek buğday siloları fotoğrafları ve Esad’a karşı cihatçıların o alanda eğitildiği iddiaları yer alıyor. Alayumat, siloların önünden geçen herkesin görebileceği ve internetten kolayca bulabileceği kareyi fotoğrafladığı için aylardır tutuklu. Üstelik dava açısından önemli bir nitelikte olan ve Alayumat’ın tutukluluk halini etkileyecek olan belge dosyaya hâlâ gelmedi.

DAVA YARIN

KHK ile kapatılan Dicle Medya Haber Ajansı (dihaber) muhabirleri Erdoğan Alayumat ve tutuksuz yargılanan Nuri Akman'ın üçüncü duruşması Hatay 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın görülecek.

Casusluk değil gazetecilik: Alayumat serbest bırakılsın

Alayumat’ın avukatı: Bu suçlamalar basını susturmak için şablon

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 18:32

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