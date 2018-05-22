HDP'nin aday tanıtım toplantısında Demirtaş'ın mesajı okundu

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, HDP’nin Ankara’da düzenlediği aday tanıtım toplantısına Edirne Cezaevi’nden mesaj gönderdi.



Demirtaş, avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajda şunları dile getirdi: “Demokrasi, barış ve özgürlük mücadelesini HDP’de milletvekili adayı olarak sürdürmeye karar vermiş olan siz değerli arkadaşlarım; Bu onurlu, cesur ve şerefli kararınızdan dolayı sizleri kutluyor, hepinizi sevgiyle ve coşkuyla selamlıyorum.

Türkiye halklarının eşit ve adil bir yaşamı birlikte var etme mücadelesinin kritik bir noktasında HDP ile beraber siyasi mücadeleye omuz verme duruşunuz, emin olun ki tüm ezilenlerin kaderini değiştirme potansiyeline sahiptir. Tek adam rejiminin faşizan uygulamaları altında inleyen topluma nefes aldıracak, demokrasi yürüyüşünde engelleri ortadan kaldıracak önemli bir sorumluluk üstlendiniz.

Uzun yıllardır devam eden siyasi mücadelemizde, 24 Haziran seçimleri artık bir dönüm noktasıdır. Bin bir emekle, bedelle biriktirilen umutları bu seçimde kalıcı bir kazanıma dönüştürmek için yarından itibaren sokaklarda, meydanlarda olacaksınız. Eminim ki, gideceğiniz her yerde yoksul halkımızın, gençlerin, kadınların, emekçilerin büyük ilgisiyle, sevgisiyle karşılanacaksınız. Çünkü sizler en zor zamanda ‘Kral çıplak’ demeyi başarmış olan halk temsilcilerisiniz. Faşizme karşı direnişin, dik duruşun sembollerisiniz. Her birinizin, bu değerli misyonu layıkıyla temsil edeceğinden kuşkum yoktur.

Parti disiplini, HDP’nin ortak demokratik ilkeleri ve büyük bir sorumluluk bilinciyle, her yerde örgütlü hareket ederek rakiplerimizin hasretle beklediği hatalara düşmeden, barışın ve kardeşliğin ortak diliyle kampanyanın yükünü sırtlayacaksınız.

Sizleri buradaki hücremizden sevinçle, heyecanla ve gururla izliyor olacağız. Ezilen halklarımızın yiğit evlatları, kadınları ve erkekleri olarak bütün topluma umudun sıcaklığını taşıdığınızı gördükçe bizim hücremiz de aydınlanacak, her adımınızla onur duyacağız.

'24 HAZİRAN AKŞAMI DEMOKRASİ ZAFERİNİ ARMAĞAN EDİN'

Artık ezilmenin değil, kazanmanın zamanıdır. Zafer bir adım ötede duruyor ve uzanıp onu alacak kadrolar artık sizlersiniz. Büyük bir özgüvenle sahaya çıkın. Zaten içinde yaşadığınız halklarımızla bütünleşin ve 24 Haziran akşamı bütün ülkeye, o muhteşem demokrasi zaferini armağan edin. Biliyorum ki bunu yapabilirsiniz. O halde yolunuz açık olsun. Hepinizi tekrar kutluyorum.



Abdullah Zeydan arkadaşımla birlikte sizlere buradan selam ve sevgilerimizle birlikte, özlemlerimizi, başarı dileklerimizi gönderiyoruz.

Biz kazanacağız, MUTLAKA KAZANACAĞIZ!” (Ankara/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 13:19

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