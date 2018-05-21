Adolf Hitler'in ölüm tarihi ve nedeni doğrulandı

Fransız bilim insanları, Adolf Hitler’in 1945’te siyanür alıp başına bir kurşun sıkarak öldüğü söylentilerini doğruladığını belirtti.

Rus Devlet Arşivi’nde daha önce alınmasına izin verilmeyen kalıntılardan parça alan Fransız bilim insanları mevcut delillerin Hitler’in 1945’te siyanür alıp başına bir kurşun sıkarak öldüğü söylentilerini doğruladığını belirtti.

Rusya’nın başkenti Moskova’da 2000’de sergilenen Hitler’in üstünde dişlerin de bulunduğu çene kemiğini inceleyen araştırmacılar, elde edilen verilerin Nazi liderinin Berlin düşmeden birkaç gün önce 30 Nisan 1945’te öldüğünü ortaya koyduğunu söyledi.

MAVİ KALINTILAR BULUNDU

Sputnik’te yer alan habere göre, incelemeler, Hitler’in olduğu kanıtlanan dişlerde beyaz tartar bulunduğunu ve vejetaryen olduğu için et lifi izine rastlanmadığını ortaya çıkardı. Dişlerde barut artığı izine de rastlanmadı. Bu da Hitler’in tabancasını ağzına sokarak kendini vurduğu iddialarını çürütüyor. Çalışmada, aynı zamanda, Hitler’in takma dişleri üzerinde, siyanür ve diş metalleri arasındaki kimyasal reaksiyonun göstergesi olarak mavi kalıntılar bulundu.

Araştırmacılar, Hitler’in Moskova’daki Devlet Arşivleri’nde saklanan kafatası parçasını da inceledi ve kafatası parçasının sol tarafındaki deliğe bir kurşunun neden olduğuna işaret etti. Tarihçiler, Hitler’in, Rus askerler Berlin’e girmek üzereyken yeraltı sığınağında kısa süre önce evlendiği Eva Braun ile intihar ettiğine inanıyor. (İSTANBUL)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 17:34

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