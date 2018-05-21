Körfezden Notlar'da Flormar işçileriyle direnişlerini konuştuk

Körfezden Notlar, körfezin nabzını tutmaya devam ediyor. Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde kozmetik ürünleri üreten Flormar’da sendikalaştıkları için işten atılan işçilerle konuştuk. Petrol İş sendikasında örgütlenen işçiler fabrikada yetki için çoğunluğu sağlamış, bunu kabul etmeyen patronsa çok sayıda işçiyi işten atmıştı. “Durumumuzu siyasilere bildirdik ama siyasiler patronun yanında, işçinin yanında kimse yok” diyen işçiler, kazanana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini anlatıyor. (EVRENSEL WEBTV)

Baskı görüp felç geçiren işçi: Flormar’a muhakkak sendika girmeli

Flormar işçileri: Siyasiler patronun yanında işçinin yanında kimse yok

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 15:17

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