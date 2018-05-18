Flormar iÅŸÃ§ileri: Siyasiler patronun yanÄ±nda iÅŸÃ§inin yanÄ±nda kimse yok

Flormarâ€™da, sendikalaÅŸtÄ±klarÄ± iÃ§in atÄ±lan iÅŸÃ§iler, 'Durumumuzu siyasilere bildirdik ama siyasiler patronun yanÄ±nda, iÅŸÃ§inin yanÄ±nda kimse yok' diyor.

Hasret Gültekin KOZAN

Gebze

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde kozmetik ürünleri üreten Flormar’da, sendikalaÅŸtÄ±klarÄ± için iÅŸten atÄ±lan iÅŸçiler, “Durumumuzu siyasilere bildirdik ama siyasiler patronun yanÄ±nda, iÅŸçinin yanÄ±nda kimse yok” dedi. Flormar iÅŸçileri, kazanana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Flormar’da çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler daha iyi koÅŸullarda çalÄ±ÅŸmak için 5 ay önce Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olmaya baÅŸladÄ±. Petrol-Ä°ÅŸ’in çoÄŸunluÄŸu saÄŸlayarak yetki belgesini almasÄ± üzerine Flormar patronu iÅŸten atmalara baÅŸladÄ±.

‘24 HAZÄ°RAN DA YAKLAÅžIYOR, SÄ°YASÄ°LER DUYARSIZ’

12 yÄ±ldÄ±r fabrikanÄ±n depo bölümünde çalÄ±ÅŸan Harun Aykanat, fabrika büyürken iÅŸçilerin taleplerine karÅŸÄ±lÄ±k verilmediÄŸini dile getirdi. Seçimler yaklaÅŸÄ±rken siyasilerin duyarsÄ±z olduÄŸuna da deÄŸinen Aykanat, “Biz bazÄ± siyasilere duyurduk yaÅŸananlarÄ±, teÅŸkilat baÅŸkanlarÄ±yla görüÅŸtük hiç duyarlÄ± olmadÄ±lar. Filistin’de yaÅŸananlardan dolayÄ± duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± göstermek için fabrika bayraÄŸÄ± yarÄ±ya indirdi. Ama iÅŸçiye duyarlÄ±lÄ±k yok. NasÄ±l bir sistemle yönetiliyor burasÄ±? Ä°nsanlar haklarÄ±nÄ± aramasÄ±n mÄ±? Burada kural tanÄ±mazlÄ±k var. Ä°nsaf etsinler biraz, yeter artÄ±k diyoruz. 24 Haziran seçimleri de yaklaÅŸÄ±yor, siyasiler de oralÄ± deÄŸil, anlam veremiyorum” dedi.

Ä°ÅŸçinin yanÄ±nda kimsenin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Aykanat, “Fabrika yÄ±llar geçtikçe büyüdü. Fabrika büyüdükçe bizlerin taleplerine karÅŸÄ±lÄ±k veremediler, küçümseyici cevaplar verdiler. Biz hakkÄ±mÄ±zÄ± aradÄ±k, yasal hakkÄ±mÄ±zÄ± kullandÄ±k. Siyasiler ‘Ä°ki sendikaya üye olabilirsiniz’ diyorlar ama bu lafta kalÄ±yor. Siyasiler bunu çok iyi kullanÄ±yorlar. Ä°nsanlarÄ±n duygularÄ±nÄ± sömürüyorlar. Güçlü kesim kim? Sermaye kesimi, patronlar. Siyasiler de onlarÄ±n yanÄ±nda, iÅŸçinin yanÄ±nda kimse yok” diye konuÅŸtu.

‘EMEÄžÄ°MÄ°ZÄ°N KARÅžILIÄžINI ALAMIYORUZ’

Fabrikada 6.5 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸan Nihade ErdoÄŸdu, çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± alanda bölüm sorumlusuydu. Fabrikaya çok emek verdiÄŸini dile getiren ErdoÄŸdu, “EmeÄŸimin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alamadÄ±m, ÅŸu an kapÄ± önündeyim. Ben bölüm sorumlusuyum, benim aldÄ±ÄŸÄ±m maaÅŸ bölümümdeki operatörden bile azdÄ±. Bu sene yüzde 10 zam aldÄ±m ama bu hak deÄŸil. Biz yönetim ile konuÅŸmayÄ± çok istedik, haber gönderdik ama bizi dinlemediler aylarca. Biz ekmeÄŸimize haram katacak deÄŸiliz, onlar bizi bu yola sevk ettiler” dedi. PatronlarÄ±n insafa gelmesini talep eden ErdoÄŸdu, “Åžu an oruçluyuz, bu halde direniyoruz. Patronlar insafa gelsin istiyoruz, kendi ceplerine doldurduklarÄ±ndan biraz olsun bize versinler istiyoruz” ifadelerini kullandÄ±.

BÄ°R ARKADAÅžIMIZ FELÇ GEÇÄ°RDÄ°

Emrah DaÅŸtan ise 9 aydÄ±r burada çalÄ±ÅŸÄ±yordu. 5 ay önce sendika çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± aktaran DaÅŸtan, “ÇalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±mÄ±zÄ±n iyileÅŸtirilmesi için sendikalaÅŸtÄ±k. Ä°çeride haksÄ±zlÄ±ÄŸa, adaletsizliÄŸe karÅŸÄ± gelmek için 5 ay önce arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla sendikalaÅŸmaya baÅŸladÄ±k. Bu süreç içerisinde arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za tehditlerde bulunuldu, genel direktörler bizleri odalarÄ±na çaÄŸÄ±rarak, sendikalaÅŸmaktan vazgeçmezsek bizleri iÅŸten atacaklarÄ±nÄ± söylediler. Bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z ÅŸeker hastasÄ±ydÄ±, bu süreçte yaÅŸanan baskÄ±yla felç geçirdi, sol tarafÄ± yüzde 90 tutmuyor, evinde yatÄ±yor, o da iÅŸten atÄ±ldÄ±. BaÅŸta felç geçiren arkadaÅŸÄ±mÄ±z için, adaletsizliÄŸe uÄŸrayan bütün iÅŸçiler için fabrika önünde direniÅŸimizi baÅŸlattÄ±k. Bu ramazan gününde ekmeÄŸimizden olduk. Yeni evlenen, çocuÄŸu olan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z var. Bize destek veren, taÅŸeronda çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± kapÄ±nÄ±n önüne koydular” dedi. DaÅŸtan, “Bundan sonrasÄ± için biz Flormar’Ä±n kapÄ±sÄ±na Petrol-Ä°ÅŸ’in bayraÄŸÄ±nÄ± dikeceÄŸiz. Kendimizden vazgeçtik, felç yatan arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n onuru için mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceÄŸiz” diye konuÅŸtu.

Flormar'da patronun ramazan paketinden 'iÅŸÃ§i kÄ±yÄ±mÄ±' Ã§Ä±ktÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 MayÄ±s 2018 09:58

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