16 Nisan'da 9 puan farkla yanılan Adil Gür: Erdoğan ilk turda kazanır

Referandum anketinde 9 puanla yanılan ve 'Referandumun kaybedeni' olarak hatırlanan Adil Gür, Erdoğan'ın seçimi ilk turda kazanacağını iddia etti.

16 Nisan Başkanlık Referandumu öncesi yayınladığı ankette 9 puan farkla yanılan AKP'ye yakın A&G Araştırma Şirketi'nin sahibi Adil Gür, bu kez cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda Tayyip Erdoğan lehine sonuçlanacağını ileri sürdü.

16 Nisan referadumu öncesi yüzde 60.8 'Evet' çıkacağını öne süren Gür, bu kez cumhurbaşkanlığı seçiminin yüzde 50-55 arası oranlarla birinci turda tamamlanacağını iddia etti.

MECLİS ÇOĞUNLUĞU DA CUMHUR İTTİFAKI'NA

Gür, Cumhur İttifakı'nın TBMM'deki çoğunluğunu kaybedeceğine yönelik iddiaların da gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

'BÖLGE'DEKİ OYUNU ARTIRIR' İDDİASI

İktidara yakın Akşam gazetesinden Pınar Işık Ardor'a konuşan Gür, AKP'nin MHP ile yaptığı ittifakın Bölge illerinde oy kaybettirmeyeceğini savunarak, "Diyarbakır’da, Mardin’de, Siirt’te, Van’da, Şırnak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çıkacak oy 1 Kasım’da hatta 16 Nisan’da çıkan oyun üzerinde olacak" dedi.

'İNCE, DOĞRU ADAY'

CHP'nin Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı göstererek doğru bir adım attığını belirten Gür, "24 Haziran akşamı CHP’nin milletvekili genel seçiminde alacağı oydan daha fazla oy alacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'SEÇMEN AİDİYETİ'NE SIĞINMIŞTI

Adil Gür, 16 Nisan'daki tahmininin tutmaması üzerine "Kararsızları her zaman orantısal olarak dağıtırız. Bu defa kararsızların orantısal olarak dağıtılması, hataya yol açmış olabilir. Her seçimde de böyle yaparız. Seçmen aidiyeti referandumda geçerli değil demek ki" demişti.

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise Gür'ü şu sözlerle eleştirmişti: "Konuşmasıyla kendisinin bir araştırmacı olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. ‘Seçmen aidiyeti referandumda geçerli değil demek ki’ sözü bir araştırmacı açısından hezeyandır. Seçmenin aidiyetine suçu atmak acizliktir. Sen böyle konuşacaksan neden anket yapıyorsun ki? Senin görevin bulduğun sonuçları sıfıra yakın hatayla toplumla ‘yasal sürede’ paylaşmak. Hem yasal sürede bunu yapmayarak suç işliyorsun, hem de suçu seçmene bağlıyorsun. Böyle utanmaz bir tavır olabilir mi?" (HABER MERKEZİ)

Referandumun kaybedeni Adil Gür oldu

Barış Yarkadaş: Adil Gür bir daha anket yapmamalıdır

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 13:48

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