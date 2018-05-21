Yeni Şafak Yazarı Yusuf Kaplan'dan ırkçı köşe yazısı

Yeni Şafak Yazarı Yusuf Kaplan, ırkçı ifadeler kullandığı köşe yazısında 'Her Yahudide siyonist bir tohum gizlidir' dedi.

İsrail'in Gazze'de 60'ı aşkın Filistinliyi katletmesi sonrası İsrail devletine yönelik tepkiler sürerken İslamcı medyada ise tepkileri Yahudi düşmanlığına vardıran ırkçı eğilimler baş gösteriyor. Dünyayı "Medeniyetler Savaşı" ekseninde okuyan köşe yazılarını sürdüren Yeni Şafak'tan Yusuf Kaplan, "Dünyanın bir Yahudi Sorunu var" dedikten sonra bugün de "İngilizlerle Yahudileri çözmeden bir mesafe katedemeyiz!" başlıklı bir makale kaleme aldı. Kaplan'ın yazısı ırkçı ifadelerden geçilmiyor.

Kapitalizmi sınıf hakimiyetine dayanan küresel bir ekonomik sistemden çok "Batı uygarlığının son evresi" olarak değerlendiren Kaplan, "Hâlihazırda son yarım asırdır, küresel sistem, İngilizlerin kontrolünden Yahudilerin kontrolüne geçmiş durumda; son çeyrek asırdır spesifik olarak ABD’de, genelde ise İslâm dünyası merkezli dünya ölçeğinde yaşanan kavga, küresel sisteme İngilizlerin mi, Yahudilerin mi çeki düzen vereceği sorunu etrafında odaklanıyor" dedi.

'İNGİLİZLER DE YAHUDİLER DE AÇGÖZLÜ'

"Çin, Hindistan ve Japonya'nın kapitalizme boyun eğdiğini, küresel sistemin önündeki en büyük tehlikeninse dönüştürülemeyen İslam, teslim bayrağı çektirilemeyen Müslüman halklar" olduğunu öne süren Kaplan, "İngilizler de, Yahudiler de açgözlüdür", "İngilizler, son derece soğukkanlı ve sinsi özelliklere sahiptir", "Yahudilerse, azınlık psikolojisiyle hareket ettikleri için, gücü kutsarlar önce; sonra da gücü ele geçirmek için inanılmaz şekillere girerler, takiyyenin, kendilerini gizlemenin ustasıdır Yahudiler. Gücü ele geçirince, bu gücü acımasız bir şekilde uygulamakta kimse yarışamaz Yahudilerle" gibi ırkçı ifadeler kullandı.

'HER YAHUDİDE SİYONİST BİR TOHUM GİZLİDİR'

Kaplan, "Siyonist ayrı Yahudi ayrı zokasını yutmadığımı da hatırlatmak istiyorum: Her Yahudide siyonist bir tohum gizlidir" dedi.

Kaplan bu sözlerinin ardından "Suçsuz, masum hiç kimseyi hedef gösteremem; biz ki, bu Yahudileri Avrupalıların her tür işkenceye maruz kıldıkları bir cehennemden kurtarmış bir medeniyetin çocuklarıyız. Bu notu özellikle düştüm; çünkü bu konuyla ilgili yazdığım cuma günkü ilk yazım, Amerika’daki -tam da Yahudi psikolojisiyle hareket eden- Fetöcü siteler tarafından hedef hâline getirilmeme yetti. Neden acaba? Yahudilerin tasmalı çekirgeleri misiniz siz? Sonra dünyadaki Yahudi yayın organları topyekûn saldırıya geçti! Paranoyak bunlar, diye boşuna demedim. Tezgâhlarını bozan, deşifre eden herkesi hedef hâline getirmekten çekinmezler, o yüzden. Bu dünya, böyle gitmez" ifadeleriyle yazısına son verdi. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 11:01

www.evrensel.net