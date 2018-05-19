'Genç Emek' dergisi genç işçilerin örgütlenme aracı olacak

Tez-Koop-İş sendikasının 'Genç Emek' adlı dergisi Ankara'da gerçekleştirilen etkinlikle yayın hayatına başladı

Türk-İş'e bağlı Tez-Koop-İş sendikasının “Genç Emek” dergisi yayın hayatına başladı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yayın hayatına başlayan “Genç Emek” dergisi, gençlerin sesi olmayı ve sendikal faaliyetlere katılımını arttırmayı hedefliyor.

Türk-İş'e bağlı Tez-Koop-İş Sendikası'nın “Genç Emek” dergisi yayın hayatına başladı. 19 Mayıs'ta yayın hayatına İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Toplantı Salonu'nda gerçekleşen etkinlikle başlayan “Genç Emek” dergisi, gençlerin sesi olmayı ve sendikal faaliyetlere katılımını arttırmayı hedefliyor. Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, CHP Milletvekilleri Selin Sayek Böke, Erdal Aksünger, Yakup Akkaya, Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş, KESK'e bağlı sendika yöneticileri, Emek Gençliği ve Kolektif üyesi gençlik temsilcileri de katılım sağladı. Dergi, sendika işkolunda büyük bir kısmı oluşturan gençlerin sendikal faaliyetlere katılımını amaçlıyor. Genç işsizliğe vurgu yapılan etkinlikte, işçilerin örgütlü mücadelesi gündem oldu.Yeni yayın hayatına başlayan derginin açılışında konuşmaların ardından Suavi şarkılarıyla etkinlikte yer aldı.

'TEZ-KOOP-İŞ GENÇ EMEK'LE YENİ BİR ADIM ATTI'

Derginin açılış konuşmasını yapan Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, Filistin'e yapılan saldırıyı kınayarak konuşmasına başladı. Tez-Koop-İş'in bugün yeni bir adım attığını söyleyen Özdemiroğlu, genç emekçilerin işçi sınıfının önemli bir bölümünü oluşturduğunu söyledi. Özdemiroğlu, “ Bunun yanı sıra gençler sınıfın en güvencesiz, örgütsüz ve korunaksız kesimidir” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Resmi işsizlik oranlarında genç işsizliğin yüzde 20, gerçekte ise çok daha fazla olduğunu ifade eden Özdemiroğlu, “Biliyoruz ki pek çok üniversite mezunu genç, iş bulamama kaygısıyla asıl mesleklerinin dışında bir alanda çalışmak zorunda kalmaktadır. Gençler istihdamda yer aldıklarında dahi yaygın olarak ucuz ve güvencesiz işlerde çalışmakta, geleceğe dair kaygıları her geçen gün artmaktadır. Bugün 70 bin üniversite öğrencisi hapiste. Bizler bu noktada kendimizi sorumlu hissediyoruz. Genç Emek dergimiz bu sorunları gören, tartışan, çözüm önerileri sunan bir dergi olacaktır” dedi.

'GENÇLİĞİN İRADESİNE VE İNANCINA GÜVENİYORUZ'

Gençlerin sorunlarını özel olarak ele almayı, çözümler üretmeyi ve onları sendikal yaşama daha aktif bir biçimde katmayı önemsediklerini söyleyen Özdemiroğlu, “Bunun için de yeni sendikal araçlar geliştiriyoruz. Genç Emek dergimiz bu ihtiyaçla ortaya çıkmıştır. Sendikalar yeniyi arayan, sorgulayan, ezber bozan gençlerden korkmamalı, genç emekçilere kapılarını sonuna kadar açmalıdırlar. Tez-Koop-İş Sendikası olarak gençliğin iradesine ve inancına güveniyoruz. Sınıf mücadelesinde gençlerimizle birlikte el ele, omuz omuza özgürlüğün türküleri söylemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

OHAL KHK'leri ile ihraç edilen ve Genç Emek dergisinin editörlüğünü yapan Hakan Koçak, giderek büyüyen bir işçi sınıfı ve bunun içinde çoğunlukla gençlerin olduğunu söyledi. Koçak, derginin gençlere yönelik sendikal mücadeleyi güçlendirmek için bir araç olduğunu söyledi.

'SEÇİME 18 BİN ÜYEMİZLE GİDİYORUZ'

Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, Genç Emek dergisinin yayın hayatına 19 Mayıs'ta başlamasının ayrıca önemli olduğunu belirterek, “Her yıl 1 milyon genç, iş hayatına giriyor. 14 milyon insan çalışma hayatında ama bunların sadece 1 milyon 700 bini sendikalı. Ülkede yoksulluk var, işsizlik var, örgütsüz bir çalışma hayatı var. Sermaye sahipleri rekabet edebilmek için emekten tasarruf etmeye çalışıyorlar” dedi. “Biz de varız dediğimiz günleri var etmek için’ 24 Haziran seçimlerine 18 bin üyemizle gideceğiz” diyen Irgat, emeğin ilk sırada olması için mücadele edeceklerini belirtti.

Fotoğraf: Evrensel

'GELİN ŞEYTANIN BACAĞINI HEP BİRLİKTE KIRALIM'

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, “Bu dergilere, sizin sesinize Türkiye'nin ihtiyacı var. Tez-Koop-İş'in Kadın dergisinin açılışında sol ayağım kırılmıştı, Genç Emek dergisinin açılışına da sağ ayağım kırık olarak geldim. Gelin hep birlikte 24 Haziran'da Şeytanın bacağını kıralım”dedi. Bir yanda süper teşvik paketleriyle desteklenen 19 şirket olduğunu belirten Böke, bir yanda da fabrikalarda ter döken, AVM'lerde ışıksız kalan, uzun ve güvencesiz koşullarda çalışan ve işlerinden atılan emekçiler olduğunu söyledi. Reçetenin çok açık olduğunu ifade eden Böke, “İstikrarı bozanın eline Türkiye’yi teslim etmeyelim ve Genç Emeği gençlerin gündemi yapalım” dedi.

35 yaş altı genç kuşağın Türkiye’nin geleceğini belirleyeceğini söyleyen CHP Milletvekili Erdal Aksünger, “Derginin çıkarılmasını destekliyoruz. Böyle çalışmaları desteklemek geliştirmek lazım”dedi.

'DERGİ BİZE MÜJDE OLDU'

Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş, “Genç Emek dergisinin kurulması bizim için müjde oldu diyerek” Halkevleri'nin dergiyi, yoksul emekçi mahallelerine ulaştıracağını söyledi. Alınteri ile ayakta durduklarını söyleyen Aktaş, “Eşitlik özgürlük içinde bir memleket kuracağız. Memleketi Tek Adam'a bırakmayacağız” dedi.

'GENÇ İŞSİZLİĞİN YÜZDE 20.2 OLDUĞU BİR ÜLKEDE GENÇLİK BAYRAMI KUTLAYAMIYORUZ'

Öğrenci Kolektifleri'nden Gazi Parlak, AKP'nin üniversitelere saldırılarının yoğun olduğunu belirterek, “Gençlik saldırılara AKP karşısında saflaşarak cevabını verecek. Üniversiteler bizimdir bizimle özgürleşecek” dedi.

Gazetemizin eki Genç Hayat dergisi adına konuşan Sinancem Alikoç, “19 Mayıs’da biz de kutlamak isterdik ancak genç işsizlik oranının yüzde 20.2 olduğu, ölen genç işçi sayısının 2 senede 500'e çıktığı bir ülkede, biz gençlik olarak bir bayram ne yazık ki kutlayamıyoruz”dedi. Alikoç, öğrenci gençler, işçi gençler, semt gençliği olarak her gün eşit, özgür, sömürüsüz, sınıfın üstünlüğünü yaratan bir dünya kurana kadar mücadele edeceklerini vurgulayarak, “Genç Emek dergisinin işçi gençliğinin kürsüsü olması gerekiyor. Kutluyoruz, başarılar dileriz” dedi.

Konuşmaların ardından Suavi sahneye çıkarak ezgilerini paylaştı. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mayıs 2018 18:36

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