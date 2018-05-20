Gregor SamsalaÅŸmamak isteyenlerin oyunu: DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m

Kafka'nÄ±n DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mâ€™Ã¼nÃ¼ sahneye taÅŸÄ±yan Altkat Sanat Tiyatrosu ile oyunu ve 'DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m'Ã¼ konuÅŸtuk.

Ä°smail AFACAN

Ä°stanbul

Kafka, DönüÅŸüm’ü 104 yÄ±l önce yazsa da romanÄ±nda iÅŸlediÄŸi konular bugün güncelliÄŸini korumaya devam ediyor. YabancÄ±laÅŸma, baskÄ±cÄ± otoriter yaklaÅŸÄ±m, mutsuzluk, kendi içine kapanma ve aile içerisinde kimlik sorunu... SavaÅŸÄ±n ortasÄ±ndaki bir coÄŸrafyada, anlayÄ±ÅŸÄ±n ve hoÅŸgörünün her gün biraz daha tükendiÄŸi bir toplumsal atmosferde, hangimiz az ya da çok biraz kendimizi Gregor gibi hissetmiyoruz? Kimileri dönüÅŸerek, kimileri dönüÅŸtürülerek...

Altkat Sanat Tiyatrosunun iki yÄ±ldÄ±r sahneye taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± “DönüÅŸüm” oyununda, izleyenleri Gregor ve ailesinin hikayesini anlatarak izleyicilere sistemin ÅŸekil verdiÄŸi bireylere dönüÅŸmeyelim diyor. Ä°nsanÄ±n vicdanÄ±na seslenerek... Ä°zleyenleri kapitalizmin yarattÄ±ÄŸÄ± insan iliÅŸkileriyle yüzleÅŸmeye davet ediyor.

Hemen belirtelim mayÄ±sÄ±n son haftasÄ±nda sahneleyecekleri üç oyunla bu sezonu kapatÄ±yor Altkat’Ä±n DönüÅŸüm’ü... AyrÄ±ca oyunun baÅŸ kahramanÄ± Gregor’u canlandÄ±ran Genç Oyuncu Erkan Akbulut, Afife Jale YÄ±lÄ±n En BaÅŸarÄ±lÄ± Genç KuÅŸak SanatçÄ±sÄ± ve Üstün Akmen TeÅŸvik Ödülü’nü kazandÄ±. Ödüllü bir sezonu geride bÄ±rakan “DönüÅŸüm” oyununun Yönetmeni Müge Saut’la oyuna dair sohbet ettik. Oyunun sahnelendiÄŸi Altkat Sanat Tiyatrosunda...

Neden Kafka’nÄ±n DönüÅŸüm’ünü oyunlaÅŸtÄ±rma ihtiyacÄ± hissettiniz?

Gönlümüzde olan bir oyundu. YÄ±llardÄ±r yapmak istiyorduk. Gerek oyuncu, gerekse reji anlamÄ±nda sorunlarÄ±mÄ±z vardÄ±. DiÄŸer taraftan yabancÄ±laÅŸma mevzusu günümüze öyle oturuyordu ki DönüÅŸüm’ü sahnelemenin artÄ±k zamanÄ± gelmiÅŸti. Ä°nsanÄ±n yüreÄŸine dokunmak, vicdanÄ±nÄ± sorgulatmak için...

‘KAFKA, BÄ°ZE ÇOK GÜZEL YOL GÖSTERÄ°YORDU’

Bugünden baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda DönüÅŸüm ne ifade ediyor?

Franz Kafka’yÄ± iyi anlamak gerekiyor. DönüÅŸümü 1915’te yazmÄ±ÅŸ Kafka... Dünyada bir savaÅŸ ortamÄ± var. Büyük felaketlerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±, insanlarÄ±n birbiriyle iletiÅŸiminin koptuÄŸu zamanlar. DönüÅŸüm’de yabancÄ±laÅŸma, baskÄ±cÄ± otoriter yaklaÅŸÄ±m, mutsuzluk, kendi içine kapanma ve aile içerisinde kimlik sorununa dair mevzular o kadar iyi iÅŸlenmiÅŸ. Bugün de benzer sorunlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Bugünden baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda aslÄ±nda bize çok güzel yol gösteriyordu. Tabii doÄŸru deÅŸifre edersen Kafka’yÄ±...



Peki Kafka’nÄ±n DönüÅŸüm’ü ile Altkat SanatÄ±n DönüÅŸüm’ü arasÄ±nda ne gibi farklÄ±lÄ±klar var?

Kafka’nÄ±n DönüÅŸümü’nde Gregor’un ailesiyle ve patronuyla olan iliÅŸkisi vardÄ±. Altkat’Ä±n DönüÅŸümü’nde ise günümüz toplumuna ve insanÄ±na denk düÅŸen, onunun vicdanÄ±nÄ± yakalamak isteyen bir yaklaÅŸÄ±m var. RomanÄ±n kendisi oldukça etkileyici ama sahneye taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bizim bakÄ±ÅŸ açÄ±mÄ±zÄ± anlatmaya yetmeyebilirdi. Biz günümüz insanÄ±nÄ±n bilincini ve vicdanÄ±nÄ± açÄ±ÄŸa çÄ±kartmak, nasÄ±l davranÄ±rsa daha iyiye gidebiliri düÅŸündürmek istedik. Bu hale gelmeyin hayatÄ±nÄ±z sizin elinizde dedik. Bu da amacÄ±na ulaÅŸmÄ±ÅŸ gibi görünüyor seyircide. Çok fazla olumlu geri dönüÅŸ alÄ±yoruz.

‘YAÅžAMA BÄ°R ÇENTÄ°K ATTIK Ä°Ç SESLE’

Altkat Sanat yorumunda iç ses karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor. Sanki toplumun vicdanÄ±na oyundaki iç sesle ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorsunuz?

Oyunda kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iç ses, günümüz toplumuyla yüzleÅŸme noktasÄ± kiÅŸinin. Romanda yabancÄ±laÅŸma aile ve Gregor üzerinden gösterilirken, oyunda bu dengeyi kuran iç ses. Ä°ç sesisin söylemiyle birlikte düÅŸünmeye aktif olarak katÄ±lÄ±yor seyirci. Yoksa sÄ±radan bir ÅŸekilde izlerdi oyunu. Biz, mekanik yaÅŸama bir çentik attÄ±k iç sesle... Böyle bir hal var ortada, siz de böyle yaÅŸÄ±yorsunuz ama vicdan diye bir ÅŸey var rahat mÄ±sÄ±nÄ±z? YüzleÅŸ bununla diyoruz.

Anne, baba, kardeÅŸ, patron, kiracÄ±... Gregor’u düÅŸünen yok, hepsi kendi çÄ±karÄ±nÄ± düÅŸünüyor...

Anne bir kere babaya tapan, o ne derse yapan biri. Sadece anne olmasÄ±ndan kaynaklÄ± küçük bir travmasÄ± var. Ama pasif bir kadÄ±n hiçbir yardÄ±mÄ± olamaz Gregor’a, irade koyamaz. Baba ne derse o olur. Maalesef çÄ±karlarÄ± karÅŸÄ±lanmÄ±yorsa öz oÄŸlundan vazgeçecek bir insandÄ±r. Günümüzde bunun bir dolu örneÄŸini görüyoruz zaten. Greta’ya baktÄ±ÄŸÄ±nda saf, temiz ama onun da çÄ±karlarÄ± var. Konservatuvara gitmek için hayal kuruyor. Gregor, çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± için daha rahat yaÅŸÄ±yorlar. Seviyor abisini ama bir noktadan sonra abisini bakmak ona zül geliyor.

Herkeste çÄ±kar üzerinden yürüyen bir iliÅŸki aÄŸÄ± var. Hiçbiri Gregor’u anlamak için çaba sarf etmiyor. Onlar için Gregor, para kazanÄ±yorsa iyi ve güzeldir. Böyle midir hayat. Bence böyle olmamalÄ±dÄ±r.

Oyundaki bireyler arasÄ±ndaki diyaloglar aslÄ±nda bir monolog. Kimse birbirini anlamÄ±yor?

Zaten sistem insanÄ± anlamak istemiyor. Sistem istediÄŸi dünyayÄ± yaratmak için var. Bireyi yok etmek üzerine bir savaÅŸ var. Otorite sahibi olanlarÄ±n zaten doÄŸru bir iletiÅŸim kurmak gibi bir çabalarÄ± da yok.

Oyunun finalinde ailesi, Gregor’un cansÄ±z bedenini çöp poÅŸetinin içine koyarak evden çÄ±karÄ±yor. Romanda olmayan bir sahne...Altkat Sanat yorumunda çöp poÅŸeti metaforu karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor. Neden çöp poÅŸeti?

Kafka’nÄ±n DönüÅŸümü’nde Gregor’u kimse anlamadÄ±ÄŸÄ± ve iletiÅŸim kuramadÄ±ÄŸÄ± için hayattan bir vazgeçiÅŸ vardÄ±r. Giderek yaÅŸam alanÄ± daralÄ±r ve hayattan soyutlar kendini. Finale doÄŸru da ölür.

Bizim yorumumuzda Gregor’un ölüsü ailesi tarafÄ±ndan çöp poÅŸetine konarak evden çÄ±karÄ±lÄ±r. Ä°nsanÄ±n nasÄ±l deÄŸersizleÅŸtirildiÄŸini, çöp haline getirildiÄŸini aktarmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m finalde. Çünkü poÅŸetin içindeki belki sensin ya da sen olabilirsin.

Müge Saut/Yönetmen (FotoÄŸraf: Ä°smail Afacan/EVRENSEL)

SIKIÅžMIÅžLIK HÄ°SSÄ°YATI Ä°ZLEYÄ°CÄ°YE GEÇMELÄ°YDÄ°

Oyundaki dekorlara dair birkaç sorum var. Birincisi zeminin naylon olmasÄ±. Bilinçli bir tercih galiba...

Zemine serdiÄŸimiz naylonu hep izole edilmiÅŸ, sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir yaÅŸamÄ± anlatmak için düÅŸünmüÅŸtüm. Sahneye de çok yakÄ±ÅŸtÄ±. Daha büyük olmasÄ±nÄ± istiyordum ama olmadÄ±.

Oyundaki Gregor’un yataÄŸÄ± sabit deÄŸil hareketliydi...

Oyunda sadece hareketli bir yatak var. Ä°stesek koca koca dekorlar yapabilirdik ama burada ÅŸunu zorlamak istedim: Gregor oyunun merkezinde bir karakter ve hep orada kalmalÄ±ydÄ±. Ama hareket halinde olmalÄ±ydÄ±. Herkes tarafÄ±ndan görülen küçücük bir alana sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ hissiyatÄ± izleyiciye geçmeliydi.

KAPÄ°TALÄ°ZMÄ°N BÄ°REY ÜSTÜNDEKÄ° ETKÄ°SÄ°YDÄ°

Oyundaki karakterlerin hepsinin üzerinde etiket olmasÄ± dikkat çekiciydi?

DüÅŸünmesini saÄŸlamaktÄ± aslÄ±nda. Yetmezse eÄŸer vicdan küçük küçük görseller yollamaktÄ± aklÄ±na. Ä°nsanÄ±n üzerinde, malzemelerin üzerinde gördüÄŸü etiketlerden ne düÅŸünüyorsa o çÄ±karsamalarÄ± yapsÄ±n istedim. Etiket imgesiyle benim anlatmak istediÄŸim insanlarÄ±n birbirlerinin üstüne basma hÄ±rsÄ±, isim olma derdi ve tamamÄ±yla vahÅŸi kapitalizmin birey üstündeki etkisiydi.

SEZONUN SON ÜÇ OYUNU

DönüÅŸüm oyununu KadÄ±köy’deki Altkat Sanat Tiyatrosunda ÅŸu tarihlerde izleyebilirsiniz:

20 MayÄ±s Pazar Saat: 19.00

22 MayÄ±s SalÄ± Saat: 20.30

31 MayÄ±s PerÅŸembe Saat: 20.30

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 MayÄ±s 2018 22:20

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