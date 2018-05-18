Saldırıya uğrayan LGBTİ aktivisti: Şansla yaşıyoruz

Silahlı saldırıya uğrayan LGBTİ aktivisti Kıvılcım Arat, yaşadıklarından kaynaklı psikolojisinin bozulduğunu belirtti.

LGBTİ aktivisti Kıvılcım Arat, 11 Mayıs 2018 günü evinde silahlı saldırıya uğraması ve ardından yaşanan gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmak amacıyla İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde basın toplantısı düzenledi. Açıklamaya, İHD Eş Genel Başkanı avukat Eren Keskin ve avukat Rozerin Seda Kip katıldı.

DEVLETİN BAKIŞ AÇISIYLA İLGİLİ

Toplantıda ilk konuşan avukat Eren Keskin, Kıvılcım Arat’a yapılan saldırının devletin LGBTİ bireylere bakış açısından ayrıştıramayacağını belirterek, “Bu tür saldırılara karşı cezasızlık söz konusu çünkü devletin kendisi de homofobik. İHD Irkçılığa Karşı Komisyon olarak konunun yakından takipçisi olacağız” dedi.

‘PSİKOLOJİM ALT ÜST OLDU’

Kıvılcım Arat da, saldırıya ilişkin konuşarak, taşındığı yeni evinde kedilerinden kaynaklı sürekli yan komşusuyla tartıştıklarını ve en son olayın da silahlı saldırı olduğunu söyledi. Komşusunun "Ben sana demedim mi bir daha bu bahçede kedi beslemeyeceksin" diyerek kendisine hakaret etmeye başladığını ve beyzbol sopası ile saldırıda bulunduğunu ifade etti. Arat, uğradığı saldırıya ilişkin şunları söyledi: “Beyzbol sopasıyla saldırınca arkadaşlarım aşağıya yanıma indiler. O sırada şahıs evine girip pompalı tüfekle bize ‘travesti pisliklerini görmek istemiyorum’ diyerek ateş etmeye başladı. Arkadaşım elinden ve karnından yaralandı. Hemen 155’i aradım ve ekipler geldi. Buna rağmen bir dayak yemediğim kaldı. Saatler süren karakol işlemlerimiz oldu. Karakol önünde beklerken şahısın pompalı tüfek çantasında, çanta da kolunda olarak polis aracından kelepçesiz şekilde indiğini gördüm.”



Yaşanan saldırıdan sonra da şahsın bahçede kendisine hakaretler etmeye devam ettiğini ve yanındaki arkadaşına "Hakim bana mı travestiye mi inanacak?" dediğini belirten Arat, “Akşamları işten geldiğimde kimliğim üzerinden hakaret etmeye devam ediyor. Psikolojim alt üst oldu. Daha önce de saldırılara uğramıştım” dedi. Olay anını anlatmakta zorlanan Arat, “Şansla yaşıyoruz” diye belirtti.

‘ŞAHIS 4 RUHSATLI SİLAHA SAHİP’

Son olarak konuşan avukat Rozerin Seda Kip ise, saldırıya uğrayan taraf olmalarına rağmen saatlerce karakolda bekletildiklerini söyledi. Adalete erişimlerinin engellendiğini aktaran Kip, şöyle devam etti: “Sanki bizler şüpheliymişiz, ahlaksızmışız gibi imalarla bakışlarla resmen adalete erişimimizi engellediler. Bir hukukçu olarak bu konu benim açımdan çok önemli. Karakolda bir polis bana, ‘bireysel silahlanma oldukça başınıza daha çok iş gelecek’ dedi. Bu şahıs hasta ruhlu, 4 adet ruhsatlı pompalı tüfeğe sahip. Darp raporlarını da inceledim. Oldukça sıradan verilmiş raporlar. Darp raporlarının tamamı bizim aleyhimize. Biz sonuna kadar bu davanın takipçisi olacağız.”

SALDIRGAN SERBEST

Tüfekle saldıran şahsın tutuklanması talebinde bulunduklarını fakat serbest bırakıldığını vurgulayan Kip, ayrıca müvekkili Arat için de koruma tedbir talebinde bulanacaklarını söyledi. (İstanbul/MA)

Trans bireylere komşularından silahlı saldırı

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 15:24

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