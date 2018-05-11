Trans bireylere komşularından silahlı saldırı

Trans birey Kıvılcım Arat ve arkadaşı, komşuları tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bir kişi yaralandı.

Beyoğlu Gümüşsuyu’nda oturan trans birey Kıvılcım Arat ile arkadaşı evin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı. Bahçede olduğu sırada karşı binalarında bulunan komşuları tarafından hakaret edildiğini anlatan Arat, bunun üzerine tartışma yaşandığını söyledi. Bu sırada tartışmaya Arat’ın arkadaşı Mehmet Dirlik dahil oldu. Tartışma büyüyünce karşı taraf, Arat ve arkadaşına silahla saldırdı.



Saldırı sırasında yaralanan Mehmet Dirlik, Şişli Enfal Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırı sonrası trans aktivist Arat ve saldırıda bulunan iki kişi gözaltına alınarak, Taksim Polis Merkezi’ne götürüldü. (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 10:39

www.evrensel.net