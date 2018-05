Vizyonda bu hafta (18 Mayıs 2018 Cuma)

Bu hafta 4'ü yerli, 9 yeni film vizyonda. Bu hafta ayrıca ödüllü 5 kısa film de salonlarda gösterilecek.

Bu hafta 9 yeni, bir eski film vizyona giriyor. Yeni filmler arasında yer alan 4 yerli yapımın dışında Arif V 216 tekrar gösterime giriyor.

Haftanın sevindirici olayı, ödüllü 5 kısa filmin de salonlarda gösterilecek olması.

DEADPOOL 2

Ryan Reynolds'ın yeniden sevilen karakterini canlandırdığı devam filmi, gelecekten gelen Cable'a karşı kendi süper kahraman timini toplayan Deadpool'un maceralarını konu alıyor.

Yönetmen: David Leitch

Oyuncular: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Josh Brolin, T.J. Miller

JUST GETTING STARTED (DAHA YENİ BAŞLADIK)

Komedi ve aksiyon karışımı filmde müşterileri tarafından çok sevilen bir genç ile yaşına kıyasla formundan bir şey kaybetmeyen bir adamın rekabeti konu ediliyor.

Yönetmen: Ron Shelton

Oyuncular: Morgan Freeman, Rene Russo, Tommy Lee Jones

HOW TO TALK TO GIRLS AT PARTIES (PARTİLERDE KIZ TAVLAMA SANATI)

Neil Gaiman'ın önceleri kısa hikaye olan daha sonra Gabriel Bave Fabio Moon kardeşlerin çizgileriyle grafik romana dönüştürülen eseri "How To Talk To Girls At Parties"in sinema uyarlaması, bir partide tanışan iki gencin birlikte geçirdikleri zamanları anlatıyor.

Yönetmen: John Cameron Mitchell

Oyuncular: Nicole Kidman, Elle Fanning, Ruth Wilson, Alex Sharp

CHARMING (YAKIŞIKLI PRENS)

Efsane masalların bilinen prensesleri, sırasıyla Uyuyan Güzel, Pamuk Prenses ve Külkedisi, hepsi aynı prense aşık olmuşlardır. Fakat bu gerçek aşk değil, yakışıklı prensin üzerindeki kara büyüdür. Yakışıklı prens büyüyü bozmak ve gerçek aşkı bulabilmek için ülkenin en profesyonel hırsızı Lenore gözetiminde çok tehlikeli bir göreve atılır.

Yönetmen: Ross Venokur

Seslendirenler: Demi Lovato, Wilmer Valderrama, Nia Vardalos, Ashley Tisdale

BAL KAYMAK

Film, küçük bir kız çocuğunun, dünyanın en iyi balını üreten aksi dedesi ve dünyanın en iyi kaymağını yapan küskün ninesi arasında kalmasını anlatıyor.

Yönetmen: Onur Tan

Oyuncular: Tarık Ünlüoğlu, Sabina Toziya, Beren Gökyıldız, Ömer Tan

KİRAZ MEVSİMİ

Babasıyla yaşadığı kasabanın bir türlü hayallerini gerçekleştirmesine izin vermediğini düşünen bir gencin hayatı maden ocağında çalışmaya başlamasıyla değişir.

Yönetmen: Durmuş Akbulut

Oyuncular: Taylan Güner, Turan Özdemir, Pelin Ermiş, Tolga Demircan

3 VAKTE KADAR

Film, çocukluğundan beri aşık olduğu kişiye açılmanın yollarını arayan bir gencin hikayesi etrafında dönüyor.

Yönetmen: Ferit Çetinkaya

Oyuncular: Hasan Gümet, Köksal Baba, Doğa Konakoğlu, Meryem İrem Şahin

MEZARLIK

Ailesini kaybeden ve bundan dolayı intikam peşine düşen bir adamın hikayesi anlatılıyor.

Yönetmen: Fuat Yılmaz

Oyuncular: Nihal Candan, Seyithan Özdemir, Hakan Eksen, Murat Seviş

SIEMBAMBA - THE LULLABY (SAPLANTI)

Chloe hamile olduğunun farkına vardığında anne olmak istemez fakat bunun için çok geç kalınmıştır. Doğum gerçekleşir ve anne olur. Bebeğinin sürekli ağlaması, gittikçe artan suçluluk duygusu ve paranoya, Chloe’yi depresyona sokar. Anneliği bir türlü kabul etmemesine rağmen oğlunu koruma içgüdüsü ile karşılaştığı her durumu tehlike olarak görür. Chloe’nin psikolojisi her geçen gün bozulmaktadır.

Yönetmen: Darrell Roodt

Oyuncular: Reine Swart, Brandon Auret, Dorothy Ann Gould, Thandi Puren

Türkiye'de bu hafta ilk kez ödüllü bazı kısa filmler de bir seçki halinde vizyona girecek. Oscar ve Cannes gibi pek çok ödülü kazanmış veya aday olmuş 5 ayrı film, birlikte gösterim şansı bulacak.

DEATH OF A SHADOW

EVERYTHING WILL BE OKAY

MIRACLE FISH

FRENCH ROAST

WAVES 98

(KÜLTÜR SERVİSİ)

Yeraltından gelen ses: Sondan Başa

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 12:17

www.evrensel.net