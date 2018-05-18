YeraltÄ±ndan gelen ses: Sondan BaÅŸa

Oyuncu ve Yazar Burak TamdoÄŸan 'Sondan BaÅŸa...' isimli ÅŸiir kitabÄ±nda ezilenlerin sesini yakÄ±n tarihimizden kesitler sunarak aktarÄ±yor.

Cem KESER

Ä°stanbul

Günümüzde farklÄ± olanÄ± görmek keÅŸfetmek bazen güçleÅŸebiliyor. Bu kadar büyük bir “aynÄ±’’ yÄ±ÄŸÄ±nÄ±n içinde, farklÄ± olanÄ± bulmak, okuyucunun edebiyat hafÄ±zasÄ±na “görsel’’ bir zenginlik katÄ±yor. “Biz aykÄ±rÄ±ya, ayrÄ±ntÄ±ya, ayrÄ±ksÄ±ya, azÄ±nlÄ±ÄŸa tutkunuz.’’ diyor ya ÅŸair. Ä°ÅŸte tam da bu sözün Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda “ayrÄ±ksÄ±” bir ÅŸiir kitabÄ± duruyor karÅŸÄ±mÄ±zda: “Sondan BaÅŸa”…

BÄ°ÇÄ°MSEL YÖNÜ DÄ°KKAT ÇEKÄ°CÄ°

KitabÄ± eline aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda ilk farklÄ±lÄ±ÄŸÄ± kapakta görüyorsunuz. AlÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kitap ÅŸeklinde kitap ismi ve yazar adÄ± “baÅŸta” olur fakat kitapta yazarÄ±n ve kitabÄ±n adÄ± “sonda”. Bu farklÄ±lÄ±k kitabÄ±n sayfa düzenine de yansÄ±mÄ±ÅŸ, kitapta sayfa numaralarÄ± kitabÄ±n isminde belirtildiÄŸi gibi sondan baÅŸa doÄŸru giderken ÅŸiirlerin üstüne konan sayÄ±lar baÅŸtan sona doÄŸru ilerliyor. Bu okuyucuya bambaÅŸka bir imkan sunuyor. Anlam tekdüze ilerleyen ve sadece yazara baÄŸlÄ± kalan boyutu aÅŸÄ±p okuyucunun inisiyatifine geçiyor.

GERÇEKTEN ÅžÄ°Ä°R MÄ°?

YukarÄ±da kitabÄ±n bir ÅŸiir kitabÄ± olduÄŸunu belirtmiÅŸtim fakat kitapta alÄ±ÅŸÄ±lan bir ÅŸiir yapÄ±sÄ± yok. Yazar kitapta bunu çok açÄ±k dile getirmiÅŸ: “Bir cümlenin baÄŸÄ±rmasÄ± imkansÄ±z, artÄ±k anladÄ±m. AÄŸÄ±zÄ±mÄ± kocaman açÄ±p, heceleri, gramerinize aykÄ±rÄ± bölüyorum.”

GörüldüÄŸü gibi ÅŸiir kitabÄ±nda düzyazÄ± kullanÄ±lmÄ±ÅŸ ve yazar bilinen gramer kurallarÄ±nÄ± reddetmiÅŸ. Öyle ki normalde ‘’aÄŸzÄ±mÄ±” yazÄ±lmasÄ± gereken sözcüÄŸü “Ä±” ünlüsünü düÅŸürmeden yazmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu durumun ÅŸiirde ilk kez denenen bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmemiz gerekiyor ama Burak TamdoÄŸan bu pratiÄŸi Türkiye ÅŸiirinde deneyen “azÄ±nlÄ±kta”ki insanlardan biri.

MISRANIN Ä°ÅžLEVÄ° BÄ°TTÄ°

TamdoÄŸan’Ä±n ÅŸiirinde denediÄŸi üslubun temeline inersek orada Ä°kinci Yeni’yi, Dadaizm’i ve Boris Vian’Ä± irdelememiz gerekir. Bence yazar kitapta ki “düz-ÅŸiir”lerinde bu isimlere ve topluluÄŸa biçim ve anlatÄ± bakÄ±mÄ±ndan atÄ±fta bulunmuÅŸtur. Bu noktada bir Cansever anekdotu anlatmamÄ±z gerekir. Cansever ÅŸiirlerini Ahmet Hamdi TanpÄ±nar’a götürdüÄŸünde TanpÄ±nar’Ä±n üstadÄ±n ÅŸiirleriyle ilgili yorumu çok farklÄ±dÄ±r: “Edip, bunlar çok güzel ama ÅŸiire hiç benzemiyorlar.” TanpÄ±nar’Ä±n böyle bir yorum yapmasÄ±nÄ±n nedeni ÅŸüphesiz Cansever’in kendi ÅŸiirlerinde mÄ±sranÄ±n iÅŸlevini kÄ±rmak istemesi ve anlamÄ± dizelerin dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karmak arzusuydu.

“Sondan BaÅŸa” kitabÄ±nda böyle “düz-ÅŸiir”lerin kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n bir nedeni de bu olabilir. Kitapta geçen “kendine doÄŸurmak demiyorum, hiç kendinizi doÄŸurdunuz mu?” cümlesi bize Süreya’nÄ±n beni öp sonra doÄŸur beni ÅŸiirini hatÄ±rlatÄ±yor. Acaba yazar bu sözcükleri yazarken bilinçaltÄ±nda bir yerlerde Süreya mÄ± vardÄ±?

BORIS VIAN VE EZÄ°LENLER

YazarÄ±n eserinde hayata karÅŸÄ± hÄ±rçÄ±n üslubunun kaynaÄŸÄ± Boris Vian’Ä±n “MezarlarÄ±nÄ±za TüküreceÄŸim” veya “Bütün Ölülerin Rengi AynÄ±dÄ±r” kitaplarÄ± olabilir. Vian “MezarlarÄ±nÄ±za TüküreceÄŸim” adlÄ± kitabÄ±nda 1940’larÄ±n AmerikasÄ±’nda yükselen faÅŸizm ve baskÄ± ortamÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±r. Ezilen siyahlarÄ± yeraltÄ± edebiyatÄ±nÄ±n “gerçekçi” üslubuyla anlatan Vian’Ä±n üslup ve içerik olarak “Sondan BaÅŸa”ya etkisini kitabÄ±nda Türkiye’nin ezilenlerini anlatÄ±rken görüyoruz.

TamdoÄŸan “O sÄ±nÄ±rÄ±n ne iÅŸi var katÄ±rlarda? O kilimin ne iÅŸi vardÄ± çocuklarÄ±n belinde?” dizeleriyle Roboskî’de yaÅŸananlarÄ± anlatÄ±rken; “AcÄ±nÄ± düÄŸün davetiyesi olarak yolla” dizesinde ise IÅžID’in Antep’te yaptÄ±ÄŸÄ± katliamÄ± hatÄ±rlatÄ±yor. Ya da “Tren garÄ±nÄ±n üstünde gazeteyle örtülenler” Ankara’da yitirdiÄŸimiz insanlarÄ±mÄ±z deÄŸil midir? Åžairin “Aksayan ayaÄŸÄ±nÄ± kim sarar minarenin, dibine boylu boyunca uzansak” diyerek bahsettiÄŸi Tahir Elçi’den baÅŸka kim olabilir? KitabÄ±nda yakÄ±n tarihimizden kesitler sunan TamdoÄŸan, ÅŸiirlerinde ezilenlerin ve acÄ± çekenlerin sesini gerçekçi bir üslupla bizlere aktarÄ±yor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 MayÄ±s 2018 16:34

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