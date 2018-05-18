Euroleague'de Final Four başlıyor: Fenerbahçe'nin rakibi Zalgiris

Euroleague Dörtlü Finali (Final Four) Belgrad'da başlıyor. Fenerbahçe, Zalgiris Kaunas'la karşılaşacak.

Fenerbahçe Doğuş’un da yer aldığı Euroleague Dörtlü Finali (Final Four) başlıyor. 31. kez yapılacak organizasyon, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Fenerbahçe Doğuş, Final Four’un ilk maçında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Stark Arena’da oynanacak karşılaşma TSİ 19.00’da başlayacak. Sarı lacivertliler bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde İspanya’dan Real Madrid ve Rusya’dan CSKA Moskova eşleşmesinin galibiyle 20 Mayıs tarihinde şampiyonluk mücadelesi verecek.

ÜST ÜSTE 4’ÜNCÜ KEZ FINAL FOUR’DA

Sarı-lacivertliler, bu sene çeyrek final dördüncü maçında Baskonia’yı 3-1’lik seriyle eleyerek üst üste 4’üncü kez Final Four’a kaldı.

Final Four’a katıldığı ilk senesinde 4’üncü olan Fenerbahçe, ikinci senesinde finalde CSKA Moskova’ya kaybederek ikinci olmuştu. Sarı-lacivertliler, geçen sene İstanbul’da düzenlenen Final-Four’da kupayı kaldırmıştı.

Fenerbahçe Doğuş’un Sırp Başantrenörü Zeljko Obradovic ilk kez yönettiği bir takımı üst üste 4’üncü kez Final Four’a çıkardı. Obradovic, 22 yıllık Euroleague kariyerinde 16 kez Final Four gördü ve 9 kez şampiyonluğa ulaştı.

OBRADOVIC: KENDİ ÜLKEMDE, ŞEHRİMDE DÜZENLENMESİ ÇOK GÜZEL

Obradovic, Final Four 2018’in Belgrad’da düzenlenmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Kendi ülkemde, kendi şehrimde düzenlenmesi çok güzel. Eminim müthiş bir taraftar desteği olacak. Tüm biletlerin satıldığını biliyorum. Final Four nerede olursa olsun orada yer almak çok güzel bir duygu” diyerek heyecanını paylaşmıştı.

FENERBAHÇE LİTVANYA EKİBİNE KARŞI ÜSTÜN

Fenerbahçe Doğuş, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’la 1998 yılından bu yana 12 defa karşılaştı ve bu maçların 8’inden galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon oynanan karşılaşmalarda ise gülen taraf misafir takımlar oldu. İstanbul’daki mücadeleyi Zalgiris 90-89 kazanırken, Kaunas’ın ev sahipliği yaptığı karşılaşmayı sarı lacivertliler 85-78 galip bitirdi.

Final Four’da günün diğer maçı 22.00’de CSKA Moskova ile Real Madrid arasında yapılacak. (SPOR SERVİSİ)

Fenerbahçe Euroleague şampiyonu oldu

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 07:19

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