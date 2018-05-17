Pınar Aydınlar çıplak aramayı kabul etmediği için darbedildi

Geçtiğimiz gün tutuklanan Eski HDP PM üyesi ve Müzisyen Pınar Aydınlar'ın çıplak aramayı kabul etmediği için darbedildiği iddia edildi.

Eski HDP PM üyesi ve Müzisyen Pınar Aydınlar'ın cezaevinde çıplak aramayı kabul etmediği için darbedildiği iddia edildi. Aydınlar, 2015 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) İzmir Milletvekili adayı olarak seçim çalışmaları kapsamında yaptığı konuşmalardan dolayı aldığı 10 aylık cezanın onaylanması nedeniyle tutuklanmıştı.

Cumhuriyet'ten aktarılana göre, Bakırköy Kadın Cezaevi’ne konulan Pınar Aydınlar'ın cezaevine girişte dayatılan çıplak aramayı kabul etmediği için darbedildiği bildirildi. Aydınlar’ın yüzünde küçük çiziklerin meydana geldiği öğrenildi.

Tekli hücrede kalan Aydınlar’ın avukatının denetimli serbestlik için başvuruda bulunduğu kaydedildi.

Aydınlar, 15 Mayıs salı günü Almanya dönüşünde Atatürk Havalimanı’nda hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. (HABER MERKEZİ)

Müzisyen Pınar Aydınlar tutuklandı

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 22:31

www.evrensel.net