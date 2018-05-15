Müzisyen Pınar Aydınlar tutuklandı

Almanya’dan Türkiye’ye giriş yaptığı esnada havaalanında gözaltına alınan Pınar Aydınlar, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine gönderildi.

Almanya'dan Türkiye'ye dönüşü esnasında Atatürk Havalimanı’ında gözaltına alınan Pınar Aydınlar, 10 aylık kesinleşen cezası nedeniyle Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine gönderildi.

Almanya’dan Türkiye’ye dönen Müzisyen Pınar Aydınlar, Atatürk Havalimanında gözaltına alındı. Aydınlar'ın 2015 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) İzmir Milletvekili adayı olarak seçim çalışmaları kapsamında yaptığı konuşmalardan dolayı aldığı 10 aylık cezanın onaylanması nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Pasaportuna el konulan Aydınlar, Bakırköy Adalet Sarayına getirildi. Kararın yüzüne okunması ardından Aydınlar tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine götürüldü. (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 16:43

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