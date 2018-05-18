Bir kilo kiraz almak lÃ¼ks oldu, bu iktidara nasÄ±l oy verelim!

FORD Otosanâ€™da Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilerin temel gÃ¼ndemi geÃ§im sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±. Ä°ÅŸÃ§iler, 'Bir kilo kiraz bile lÃ¼ks bize artÄ±k. NasÄ±l bu iktidara oy verelim' diyorlar.

Arzu ERKAN

Kocaeli

24 Haziran cumhurbaÅŸkanÄ± ve milletvekili seçimleri yaklaÅŸtÄ±kça Kocaeli sokaklarÄ± da hareketlendi. Merkez ilçenin en iÅŸlek yeri olan YürüyüÅŸ Yolu’nda günün her saati partilerin açtÄ±klarÄ± stantlarÄ± görmek mümkün. Sadece kent merkezleri deÄŸil, fabrikalar, iÅŸyerleri, dükkanlar, kahvehaneler... Her yerin gündemi aynÄ±; “Hangi aday ikinci tura kalÄ±r?”, “Hangi ittifak kazanÄ±r?”, “HDP barajÄ± aÅŸar mÄ±?”, “Bu kez ErdoÄŸan gider mi?”... Kocaeli’nin bir emek kenti olmasÄ± nedeniyle bu sorularÄ± ÅŸöyle geniÅŸletmek mümkün: “1 KasÄ±m’da yüzde 56.5’le birinci parti olan AKP, ekonomideki olumsuz gidiÅŸattan, 7. kez uzatÄ±lan OHAL’le budanan iÅŸçi haklarÄ± ve grev yasaklarÄ±ndan etkilenecek mi?”, “Ä°ÅŸçilerin tercihleri ne yönde olacak?”

HDP BARAJ ALTINDA KALMAMALI

Tüm bu sorularÄ±n yanÄ±tÄ±nÄ± bulmak için sadece Kocaeli’nin deÄŸil, Türkiye’nin en büyük fabrikalarÄ±ndan olan ve 7 bin 500 kiÅŸinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ford Otosan’dan iÅŸçilerle konuÅŸtuk. FarklÄ± partileri destekleyen, farklÄ± kentlerden göç edip gelmiÅŸ iÅŸçiler, Kocaeli’nin de aynasÄ± aynÄ± zamanda.

AKP’ye oy veren iÅŸçiler “eksiklikler olsa da genel olarak memnun olduÄŸunu” söylerken, muhalif iÅŸçiler ise ülkenin gidiÅŸatÄ±ndan kaygÄ±lÄ±. Kredi kartÄ± olmadan ay sonunu getirememek, dolardaki artÄ±ÅŸ, hükümete yakÄ±n sermaye kesimi zenginleÅŸirken halkÄ±n yoksullaÅŸmasÄ±, grev yasaklarÄ±, kaynaklarÄ±n sermayeye aktarÄ±lmasÄ±, karÅŸÄ±t görüÅŸ dile getirenlere yönelik baskÄ± ve tutuklamalar, tek adam yönetimi gibi sorunlarÄ± sÄ±ralayan muhalif iÅŸçiler AKP’li arkadaÅŸlarÄ±na ÅŸöyle sesleniyor: “BunlarÄ± bile bile bu iktidara nasÄ±l oy verelim. Gerçekleri herkesin görmesi lazÄ±m. Gidecek baÅŸka ülkemiz yok.”

Fabrikada tartÄ±ÅŸÄ±lan bir diÄŸer konu ise HDP. AralarÄ±nda kendini milliyetçi olarak ifade edenlerin de bulunduÄŸu muhalif iÅŸçiler tek adam rejiminin engellenmesi için HDP’nin barajÄ± aÅŸmasÄ± gerektiÄŸini söylüyor.

HDP’NÄ°N BARAJI GEÇMESÄ° GEREKÄ°YOR

Tercihini henüz netleÅŸtirmediÄŸini söyleyen bir Ford iÅŸçisi “Muharrem Ä°nce’ye de verebilirim bilmiyorum. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerindeki tercihim netleÅŸmedi ama ErdoÄŸan’Ä±n gitmesi için HDP’nin barajÄ± aÅŸmasÄ± gerekiyor. Ben laiklik ve Cumhuriyet deÄŸerlerine, Atatürk’e baÄŸlÄ± bir insanÄ±m. Buna raÄŸmen 7 Haziran’da da böyle düÅŸünerek HDP’ye oy vermiÅŸtim. Bu seçimde de verebilirim. Çünkü tek adama, tek parti yönetimine karÅŸÄ±yÄ±m. HDP barajÄ± aÅŸmazsa 80 milletvekili AKP’ye geçer ve biz baÅŸtan kaybederiz. Herkes bunu görerek davranmalÄ±” dedi.

OHAL’in 7. kez uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, binlerce insanÄ±n ihraç edildiÄŸini, gazeteci, siyasetçi, akademisyen yüzlerce insanÄ±n tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, grevlerin yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Ford iÅŸçisi ÅŸöyle devam etti: “Adeta bir cendereye hapsedildik. Kim iktidarÄ± eleÅŸtirse terörist, vatan haini. Böyle ÅŸey olur mu? YargÄ± iktidarÄ±n arka bahçesi. En son BoÄŸaziçi Üniversitesinde yaÅŸananlar ortada. PÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l gençler cezaevinde. YazÄ±k günah deÄŸil mi bu ülkeye? AKP’ye oy veren arkadaÅŸlara kÄ±zÄ±yorum bazen. NasÄ±l görmezsiniz, diyorum. NasÄ±l her ÅŸey yolunda dersiniz, diyorum. Sonra da diyorum ki neye kÄ±zÄ±yorum; sabahtan akÅŸama kadar iktidara yakÄ±n kanallarÄ± izleyenler baÅŸka ne desin? Kötü olan, diÄŸerlerinin yazdÄ±klarÄ±na ‘Onlar zaten AKP’ye karÅŸÄ± iyi bir ÅŸey yazmazlar ki’ demeleri. Ama pes etmeden 24 Haziran’a kadar anlatacaÄŸÄ±z.”

AFRÄ°N OPERASYONUNA DESTEK VERDÄ°M AMA...

Ä°YÄ° Parti’yi destekleyeceÄŸini söyleyen eski MHP’li iÅŸçiyle konuÅŸuyoruz. Hükümetin Afrin harekatÄ± kararÄ±nÄ± desteklediÄŸini, hatta geç bile kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen iÅŸçi “Ama ne yaptÄ± hükümet, bunu seçim malzemesi yaptÄ±. Ne yaptÄ±, ÅŸehitler varken sanatçÄ±larÄ± sÄ±nÄ±ra götürüp, ÅŸarkÄ± türkü söyletti. Bu olmaz. Ben de beÅŸ vakit namaz kÄ±lan bir insanÄ±m. Ama bunlar dini istismar ediyor. Bunu kabul etmiyorum. Üstelik hÄ±rsÄ±zlÄ±k, yolsuzluk... Bu iktidar gidecek baÅŸka yolu yok bence. Öyle bir kutuplaÅŸtÄ±rdÄ±lar ki insanlarÄ± neredeyse herkes birbirinin gözünü oyacak. Biz huzur istiyoruz ülkemizde” diye konuÅŸtu.

Muhalif kesimden gelen “Tek adama karÅŸÄ± HDP barajÄ± altÄ±nda kalmamalÄ±”, “Selahattin DemirtaÅŸ salÄ±verilmeli” açÄ±klamalarÄ±nÄ± da sorduÄŸumuz iÅŸçinin yanÄ±tÄ± ÅŸöyle: “HDP barajÄ± aÅŸamazsa ErdoÄŸan kazanÄ±r. Bu doÄŸru. Ben destekler miyim, hayÄ±r. Ama barajÄ± aÅŸmalÄ±. DemirtaÅŸ’Ä±n bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± söyleyen muhalefet ikinci tur hesabÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± için böyle söylüyor diye düÅŸünüyorum. Ama bir taraftan tutuklu kalmasÄ±nÄ± gerektirecek bir durum yoksa tutuksuz yargÄ±lanabilir. EÄŸer suçlu olsaydÄ± aday da olamazdÄ± herhalde. DediÄŸim gibi ben asla desteklemem. Ama kavga ile deÄŸil her ÅŸeyin konuÅŸarak çözüleceÄŸini düÅŸünüyorum. O nedenle her görüÅŸe de saygÄ±m var.”

KREDÄ° KARTI OLMASA AY SONUNU GETÄ°REMEYÄ°Z

Karadenizli bir iÅŸçiyle bir aradayÄ±z. Ailesinin tek geçim kaynaÄŸÄ±nÄ±n fÄ±ndÄ±k olduÄŸunu söyleyen Ford iÅŸçisi “Benzinin litresi 6 lira olmuÅŸ. Abimin her gün araba ile fÄ±ndÄ±klÄ±ÄŸa gitmesi lazÄ±m. Sadece bir gidiÅŸi 20 lira ediyor. NasÄ±l gidip gelecek? FÄ±ndÄ±k alÄ±m fiyatlarÄ± ortada. AracÄ±ya mecbur oluyor çiftçi. YapabileceÄŸin baÅŸka bir iÅŸ de yok. Ele güne muhtaç mÄ± olsun insanlar? Çiftçi ekemiyor. Ekse de maliyetini kurtarmÄ±yor. BuÄŸdayÄ± bile ithal ettiÄŸimiz bir ülke haline geldik. Ä°ÅŸçi dersen halimiz ortada. Kredi kartÄ± olmasa ay sonunu getirmek hayal. Bir kilo kiraz almak bile lüks bize artÄ±k. BunlarÄ± bile bile ben nasÄ±l bu iktidara oy veririm” dedi.

Ekonominin yüzde 7.4 büyüdüÄŸünü söylediklerini, ancak bu büyümenin iÅŸçilere yansÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren bir baÅŸka Ford iÅŸçisi, “Elektrik, doÄŸal gaz, su, her ÅŸey zamlandÄ±. Dolar aldÄ± baÅŸÄ±nÄ± gidiyor. KalemtÄ±raÅŸÄ±n bile ithal edildiÄŸi bir memlekette dolarÄ±n 1 kuruÅŸ artmasÄ± bizleri tepe taklak ediyor.Yani bu gidiÅŸ iyi bir gidiÅŸ deÄŸil. Bunu AKP’ye oy veren iÅŸçilerin de görmesi lazÄ±m” diye konuÅŸtu.

ÖNCEKÄ° SEÇÄ°MDE MHP’YE ÅžÄ°MDÄ° Ä°YÄ° PARTÄ°’YE

Milliyetçi görüÅŸte olduÄŸunu söyleyen Karadenizli iÅŸçi, referandumdan önce MHP’ye oy vermiÅŸ. Bu seçimlerde ise Ä°YÄ° Parti’ye oy verecek. Nedenini sorduÄŸumuzda ise ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi: “Benim anlamadÄ±ÄŸÄ±m Bahçeli baÅŸkanlÄ±k sistemine, tek adama karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyordu. Ne deÄŸiÅŸti de ÅŸimdi 180 derece döndü? Ülkede her kararÄ± nasÄ±l tek bir kiÅŸi, tek bir parti belirler? Parlamenter sistemin ne zararÄ± var? Ülkenin hali ortada. Her konuda KHK çÄ±karÄ±yorlar. Ä°tiraz eden, biraz eleÅŸtiren herkes gözaltÄ±na alÄ±nÄ±yor, tutuklanÄ±yor. Bu böyle gitmez, gitmemeli. O nedenle AkÅŸener’e vereceÄŸim oyumu.”

“Ä°nce ve AkÅŸener” arasÄ±nda gidip geldiÄŸini ve henüz kararÄ±nÄ± vermediÄŸini söyleyen bir Ford iÅŸçisi “Ülkede demokrasi yok, özgürlükler yok. YargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ayaklar altÄ±nda o nedenle ErdoÄŸan’Ä±n gitmesi gerekiyor” diye konuÅŸtu. Ekonomik alanda yaÅŸanan sorunlarÄ± sÄ±ralayan iki iÅŸçi de “Peki bu partiler bu sorunlarÄ±n çözümü için ne diyor, seçim bildirgelerine baktÄ±nÄ±z mÄ±?” sorusuna “HayÄ±r” yanÄ±tÄ±nÄ± verdiler. Her ikisinin de tercihini belirleyen ana nokta “ErdoÄŸan’Ä±n gitmesi.”

GERÇEKLERÄ° HERKESÄ°N GÖRMESÄ° LAZIM

Ekonomik alanda yaÅŸananlarÄ±n kendilerini kaygÄ±landÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran bir diÄŸer Ford Otosan iÅŸçisi de ÅŸöyle konuÅŸtu: “Bence erken seçim kararÄ± da bu nedenle alÄ±ndÄ±. DÄ±ÅŸ borç büyümüÅŸ, cari açÄ±k büyümüÅŸ, iÅŸçi, çiftçi herkes periÅŸan. Biz bunlarÄ± AKP’li arkadaÅŸlara anlattÄ±kça onlar bize ‘Yol yaptÄ±, köprü yaptÄ±, konut sektörü aldÄ± yürüdü’ diyor. Yol yaptÄ± da ne oldu, arabamÄ±z mÄ± var? Var diyelim mazot alacak para nerede? Osmangazi Köprüsü’nü yaptÄ± pahalÄ± diye geçmiyor kimse. Ama parasÄ± bizim cebimizden çÄ±kÄ±yor. Üstelik neyle ödeniyor dolarla. AyrÄ±ca 16 yÄ±lda bunlarÄ± da yapsÄ±n bir zahmet. BabasÄ±nÄ±n parasÄ± ile yapmÄ±yor. Benim, bizim vergilerimizle yapÄ±yor. Konut yapmÄ±ÅŸ! Ne yapmÄ±ÅŸ kendine yakÄ±n inÅŸaat ÅŸirketlerini zengin etmiÅŸ. Ne yapmÄ±ÅŸ en deÄŸerli kamu arazilerini vermiÅŸ onlara. Halka ait olanÄ± peÅŸkeÅŸ çekmiÅŸ, konutu yaptÄ±rmÄ±ÅŸ, beni de borçlandÄ±rarak bana satÄ±yor. Ben de alkÄ±ÅŸ tutacaÄŸÄ±m öyle mi? Öyle bir dünya yok. Gerçekleri herkesin görmesi lazÄ±m artÄ±k. Gidecek baÅŸka ülkemiz yok.”

AKP’YÄ° DESTEKLEYEN Ä°ÅžÇÄ°: EKONOMÄ°NÄ°N SIKINTILI OLDUÄžUNA Ä°NANMIYORUM

AKP’yi destekleyen bir iÅŸçiyle konuÅŸuyoruz. Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n iyi bir lider olduÄŸunu savunan Ford Otosan iÅŸçisi “Ä°nsanlarda ÅŸunu görüyorum. Daha önceki deÄŸiÅŸikliklere bakarak ErdoÄŸan’Ä± sevmeyenler yine aynÄ±, sevenlerde deÄŸiÅŸiklik var mÄ± diye kendime soruyorum. Bence çok azdÄ±r. Oy potansiyeline vurursak deÄŸiÅŸiklik olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüyorum. Fakat kararsÄ±z olanlar, son zamanlardaki olaylarla renk deÄŸiÅŸtirebilir ve öyle ki benim tahminim ErdoÄŸan bu seçimde de yüzde 54 oy alÄ±r” diye konuÅŸtu. AKP’nin seçim manifestosuna iliÅŸkin muhalefetin “Sanki iktidar partisi deÄŸil de muhalefet partisi” eleÅŸtirilerini sorduÄŸumuz iÅŸçi ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi: “Bu CHP’nin iddiasÄ±. Ben ekonominin sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± olduÄŸuna inanmÄ±yorum. SÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸayan insanlar elbette var, olabilir. BunlarÄ± yÄ±llar önce de yaÅŸadÄ±k. Kriz kapÄ±da diyen çÄ±ÄŸÄ±rtkanlar da oldu. 2008’de dünya üzerinde bu kriz yaÅŸandÄ±. Ve ülke olarak çok fazla darbe almadÄ±k. Sadece sizin kemer sÄ±kma politikalarÄ±nÄ±zla olmuyor ki. Bu kadar evlerin, binalarÄ±n yapÄ±lmasÄ±, trafikteki bu kadar arabanÄ±n olmasÄ±, AVM’lerin dolup taÅŸmasÄ±. BunlarÄ±n hepsini Kocaeli’de görebiliyorsunuz.”

TeÄŸet geçtiÄŸi söylenen 2008 krizinde Ford Otosan’da yaÅŸanan iÅŸten atmalarÄ±, ÅŸirketin kÄ±sa çalÄ±ÅŸma ödeneÄŸinden yararlanarak iÅŸçileri ayda 10 gün çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 450 iÅŸçinin Arçelik LG fabrikasÄ±na ödünç iÅŸçi olarak gönderildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸçi “FaturasÄ± elbette olacak. Sonuç olarak baktÄ±nÄ±z mÄ±? Sonucunda 450 çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ± iÅŸten çÄ±karmayÄ±p tutmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Kimin desteÄŸiyle, devletin” diye konuÅŸtu.

BÄ°R YERÄ°N MÜDÜRÜ OLSAN...

Tek baÅŸÄ±na iktidar olmanÄ±n memleket için istikrar anlamÄ±na geldiÄŸini iddia eden AKP’nin, yeni seçim yasasÄ±na koyduÄŸu ittifak düzenlemesini ve MHP ile kurduÄŸu ittifakÄ± sorduÄŸumuz iÅŸçi “DÄ±ÅŸardan bakÄ±nca bu bir koalisyon gibi görünebilir ama benim bakÄ±ÅŸ açÄ±m son zamanlardaki ülkemize yapÄ±lan iç ve dÄ±ÅŸ güçlerin oyunlarÄ±nÄ± ancak bu birliktelik ile güçlendirerek yÄ±ktÄ±lar” diye yanÄ±t verdi.

Ford iÅŸçisine yönelttiÄŸimiz “NasÄ±l bir oyun?” sorumuz yanÄ±tsÄ±z kalÄ±rken, “Her ÅŸey yolunda giderken neden erken seçim kararÄ± alÄ±ndÄ±?” sorumuza ise ÅŸöyle yanÄ±t verdi: “Televizyonlarda ErdoÄŸan’Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ± dinledim. OHAL olmasÄ±na raÄŸmen tÄ±kanÄ±yoruz diyor. Bu açÄ±klamaya bakarak burada bizim bilemediÄŸimiz argümanlar olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Bir de olaya farklÄ± pencereden bakarÄ±m. Bir yerin müdürü olsan hepsine kendini sevdirebilir misin? Ya da adaleti tamamen saÄŸlayabilir misin?” Ä°ÅŸçi, “TÄ±kanmanÄ±n nedeni uyguladÄ±ÄŸÄ± politikalar deÄŸil mi?” sorumuz üzerine ise “Siz de ErdoÄŸan’Ä± sevmiyorsunuz. Ona karÅŸÄ±sÄ±nÄ±z. Sizin görüÅŸlerinizi kimse deÄŸiÅŸtiremez, tÄ±pkÄ± benim deÄŸiÅŸtiremeyeceÄŸi gibi. YapÄ±lan iyi ÅŸeyler var bunu görmüyorsunuz. 24 Haziran’dan sonra daha da iyi olacak” diye konuÅŸtu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 MayÄ±s 2018 17:01

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