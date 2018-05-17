Maden tehdidindeki Latmos’ta yeni kaya resimleri bulundu

Antik çağdaki adı Latmos olan Beşparmak Dağlarında yeni kaya resimleri bulundu. Bölge madencilik faaliyetleri tehdidi altında.

Özer AKDEMİR

İzmir

Antik çağdaki adı Latmos olan, Aydın ve Muğla illeri arasındaki Beşparmak Dağlarında tarih öncesinden kalma yeni kaya resimleri bulundu. Bölgede yoğun olarak yapılan madencilik faaliyetleri 8 bin yıllık kaya resimleri için büyük tehdit durumunda.

Latmos’ta kaya resimleri ilk olarak 1994 yılında Almanyalı Arkeolog Dr. Anneliese Peschlow tarafından tespit edilmişti. O günden bu yana birçok yeni kaya resmi ve geçmiş uygarlıklara ait eserler bulunan Latmos, kuvars ve feldspat madenciliği yapan şirketler tarafından adeta istila edilmiş durumda.

Hem doğal yapıya hem tarihi ve kültürel eserlere önemli oranda zarar verdiği gözlemlenen bu madenler, Latmos’un tamamının sit alanı ilan edilmesi çabalarına rağmen her geçen gün kapasite arttırıyor.

8 BİN YIL ÖNCE YAPILAN RESİMLER

Latmos’ta en son iki yeni mağarada 8 bin yıllık tarih öncesi kaya resimlerinin ve fresklerden oluşan bir kaya sığınağının tespit edildiği Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği (EKODOSD) tarafından açıklandı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü bulunan mağaranın birindeki resimlerin oldukça iyi durumda olduğunu ve insan olmayan değişik bezeme ve tezyinat gibi figürlerden oluştuğunu dile getirdi. Diğer mağaradaki resimlerde zaman içinde iklim koşulları ve mağara içinde yakılan ateş sonucu bozulmalar meydana geldiğini ifade eden Sürücü, “Bilinen sit alanları dışında hiçbir koruma statüsü bulunmayan Latmos dağlarındaki mağaralarda, yöre insanlarından aldığımız bilgilere göre dışarıdan gelen avcı vb. meraklılar tarafından içinde ateş yakıldığı, bunun sonucunda da mağaranın duvarlarında bozulmalar meydana geldiği görüldü. Bazı mağaradaki kaya resimlerini fark edebilmek uzmanlık gerektiriyor. Ne yazık ki bunları fark etmeyen bilinçsiz kişilerin yaktığı ateş sonucunda resimler yok olmaktadır” dedi.

KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN BİRÇOK İNSANLIK MİRASI VAR

Fotoğraflar: EKODOSD

Bir kaya sığınağının altında Bizans dönemine ait fresklerin de bulunduğu bilgisini veren Sürücü, burada da definecilerin yarattığı tahribatların yanı sıra bazı bilinçsiz kişilerin resimlerin üzerine seramik parçalarıyla şekiller çizdiklerini aktardı. Latmos Dağlarında Bizans dönemine ait birçok manastır, kilise yapısı ve savunma kalelerinin bulunduğunu dile getiren Sürücü, bu gizemli coğrafyada, daha keşfedilmeyen birçok insanlık mirası bulunduğunun altını çizdi.

MADEN OCAKLARINA YENİ İZİNLER VERİLİYOR

İnsanlığın ortak mirası olan Latmos’un bakir coğrafyası, jeolojik yapısı, doğal ve kültürel varlıkları ile maden ocaklarının tehdidi altında olduğunu belirten Sürücü, “Mevcut maden ocaklarının yarattığı tahribatlar göz önündeyken, yeni talepler Latmos’un doğal ve kültürel değerlerini yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakacaktır. Gelecekte bölge ve ülke turizmine önemli katkı yapmasını beklediğimiz açık hava müzesi niteliğinde ki alan kaybedilmiş olacaktır. 8 bin yıldır devam eden Latmos kültürünün yaşatılması için bu dağlarda yaşayan insanların köylerinden kentlere göç etmesi yerine, hazırlanacak eko turizm projeleriyle yaşam alanlarında kalmaları sağlanmalıdır” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 17:20

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