Atatürk Orman Çiftliği'ne sarayı koruyacak üs mü yapılıyor?

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde koruma amaçlı imar planı yapılmasını sorgulayarak 'Üs mü yapılıyor?' diye sordu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde birinci derece doğal SİT alanı olan ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından Gazi Orduevi ve sosyal tesis olarak kullanılan alana ilişkin, koruma amaçlı imar planı yapılmasını sorgulayarak “Ordu AOÇ’ye kaçak sarayı koruyacak üs mü yapıyor?” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, AOÇ arazisi iken 1978 yılında Milli Savunma Bakanlığına devredilen ve askeri alan olarak kullanılan Gazi Ordu Evinin, Cumhurbaşkanlığı Sarayının yapılması ile uzun süredir gündemde olduğunu dile getirdi. Askerlerin sosyal ihtiyaçlarını karşılayan alanda plan değişikliği ile uygulama hükümlerine “Askeri alanda devletin güvenlik ve emniyeti için zaruret arz eden, harekat ve savunmaya yönelik yapılar ile karakol, nöbetçi kulübesi, sığınak, radar istasyonları gibi yapılar yapılabilir” dendiğine dikkat çeken Candan, “Kaçak sarayın tam karşısında bulunan bu alana devletin güvenliğini ve emniyeti zarureti gerekçesi ile radar istasyonu kurması, üs yapması manidardır. Atatürk Orman Çiftliğine Atatürk’ün şartlı bağışına ve hukuka aykırı yapılan kaçak sarayın koruması için açık saldırı alanı olarak nitelenen mevkiye koruma amaçlı imar planı yapacaklarına, Atatürk Orman Çiftliğini Cumhuriyet düşmanlarından koruyacak plan yapılması daha anlamlıdır” dedi. Atatürk Orman Çiftliği alanlarının talan süreçlerine ilişkin 100’ü aşkın davanın devam ettiğini söyleyen Candan, Atatürk Orman Çiftliği arazilerini özgürleştirme ve gerçek koruma amaçlı planların 24 Haziran’dan sonra yapılacağını dile getirdi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 14:11

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