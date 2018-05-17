Özel sektörün dış borcu mart sonunda 245.4 milyar dolara çıktı

Özel sektörün, uzun ve kısa vadeli toplam dış borcu mart sonu itibarıyla 245.4 milyar dolara yükseldi.

Özel sektörün kısa vadeli dış kredi borcu (ticari krediler hariç) ilk çeyrekte 401 milyon dolar artarak 18.6 milyar dolara, uzun vadeli dış kredi borcu da ilk üç ayda 5.5 milyar dolar artışla 226.8 milyar dolara çıktı. Böylece, özel sektörün, uzun ve kısa vadeli toplam dış borçları mart sonu itibarıyla 245.4 milyar dolara yükseldi.

Özel sektörün mart sonu itibarıyla, kalan vadeye bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 69.1 milyar dolar düzeyinde.

Doğan Haber Ajansı'nın aktadığına göre Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada şu tespit ve değerlendirmeler yapıldı:

“Mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 5.5 milyar dolar artarak 226.8 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 401 milyon dolar artarak 18.6 milyar dolara yükseldi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 98 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1.5 milyar dolar artışla 31.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözleniyor.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 376 milyon dolar arttı, tahvil stoku ise 2 milyon dolar artışla 4.4 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3.6 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 507 milyon dolar artışla 7.4 milyar dolara yükseldiği gözlenmekte.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise 2017 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 214 milyon dolar azalışla 12.0 milyar dolara gerilerken finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 694 milyon dolar artışla 3.9 milyar dolara yükseldi.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, mart sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 3.3 milyar dolar artarak 156.6 milyar dolara yükseldi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 549 milyon dolar artarak 18.0 milyar dolara yükseldiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 226,8 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58.8'inin dolar, yüzde 34.9’unun avro, yüzde 4.6’sının Türk lirası ve yüzde 1.7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 18.6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 49.7’sinin dolar, yüzde 29.3’ünün avro ve yüzde 20.6’sının Türk lirası ve yüzde 0.4’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, mart sonu itibarıyla, 226.8 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 50.7’sinin finansal kuruluşların, yüzde 49.3’ünün ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 18.6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78.1'ini finansal kuruluşların, yüzde 21.9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 69.1 milyar dolar tutarında olduğu gözlenmektedir." (EKONOMİ SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 11:26

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