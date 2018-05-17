Yavuz Bingöl, Tayyip Erdoğan'a şarkı yazdı

Fotoğraf: Akustikhane/Wikimedia Commons(CC BY-SA 3.0)

Yavuz Bingöl, Tayyip Erdoğan'a şarkı yazdı

    • 17 Mayıs 2018 11:06

    Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için yazdığı mektubu ve şarkıyı Sabah gazetesiyle paylaştı.

    Kendini "Sonuna kadar Erdoğancıyım hatta büyük harfle yazın feriştahıyım" sözleriyle tanımlayan Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bu kez şarkı yazdı.

    Erdoğan'a yazdığı mektubu Sabah'tan İlker Gezici ile paylaşan Bingöl'ün ifadeleri şöyle:

    "Reis… Bugün sesine ses kattık, çığlık olduk. Bu dünyanın tüm haksızlarına, barbarlarına karşı, senin sesine ses kattı tüm dünya, çığlık oldu… Bir kez bile tereddüt etmedin zalimin karşısına çıkmaya… Yıllar evvel cezaevine giderken en yakın arkadaşların seni yalnız bırakmıştı ama arkanda kısık sesli bir millet vardı. O milletle yürüdün bunca yolu, senin varlığın tüm dünya mazlumlarının gururu oldu. Sana verilen her şey helal olsun, senin için okunan her dua kabul olsun inşallah. Bu da benden sana armağan olsun."

    Bingöl'ün Erdoğan'a yazdığı şarkının sözleriyle şöyle:

    Ahmet'ten, Tenzile'den doğdu da geldi

    Dikenli yollardan yürüdü de geldi

    Fırtınalı denizleri geçti de geldi

    Dağları zemheride aştı da geldi

    Memleket sevdasına koştu da geldi

    Serini meydanlara koydu da geldi

    Ateşlerde yandı, pişti de geldi

    Temmuz'da ihaneti yıktı da geldi

    'Dünya beşten büyük' dedi de geldi

    Mazlumun hep yanında oldu da geldi

    Zalimin karşısında durdu da geldi

    Memleket sevdasına koştu da geldi

    Gençlerin umudu oldu da geldi

    Anaların duasını aldı da geldi

    Milletin adamı oldu da geldi

    Her şeyi Türkiye için yaptı da geldi

    Özgürlüğün sesi oldu da geldi

    Recep Tayyip Erdoğan oldu da geldi. (HABER MERKEZİ)

    Yavuz Bingöl: Yandaş değilim, uyumluyum

    Yavuz Bingöl: Yurt dışında yere tüküremezsiniz, biz çok özgürüz

    Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 11:19
    www.evrensel.net
    ETİKETLER Yavuz BingölTayyip Erdoğan