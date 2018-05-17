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Yavuz Bingöl, Tayyip Erdoğan'a şarkı yazdı
Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için yazdığı mektubu ve şarkıyı Sabah gazetesiyle paylaştı.
Kendini "Sonuna kadar Erdoğancıyım hatta büyük harfle yazın feriştahıyım" sözleriyle tanımlayan Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bu kez şarkı yazdı.
Erdoğan'a yazdığı mektubu Sabah'tan İlker Gezici ile paylaşan Bingöl'ün ifadeleri şöyle:
"Reis… Bugün sesine ses kattık, çığlık olduk. Bu dünyanın tüm haksızlarına, barbarlarına karşı, senin sesine ses kattı tüm dünya, çığlık oldu… Bir kez bile tereddüt etmedin zalimin karşısına çıkmaya… Yıllar evvel cezaevine giderken en yakın arkadaşların seni yalnız bırakmıştı ama arkanda kısık sesli bir millet vardı. O milletle yürüdün bunca yolu, senin varlığın tüm dünya mazlumlarının gururu oldu. Sana verilen her şey helal olsun, senin için okunan her dua kabul olsun inşallah. Bu da benden sana armağan olsun."
Bingöl'ün Erdoğan'a yazdığı şarkının sözleriyle şöyle:
Ahmet'ten, Tenzile'den doğdu da geldi
Dikenli yollardan yürüdü de geldi
Fırtınalı denizleri geçti de geldi
Dağları zemheride aştı da geldi
Memleket sevdasına koştu da geldi
Serini meydanlara koydu da geldi
Ateşlerde yandı, pişti de geldi
Temmuz'da ihaneti yıktı da geldi
'Dünya beşten büyük' dedi de geldi
Mazlumun hep yanında oldu da geldi
Zalimin karşısında durdu da geldi
Memleket sevdasına koştu da geldi
Gençlerin umudu oldu da geldi
Anaların duasını aldı da geldi
Milletin adamı oldu da geldi
Her şeyi Türkiye için yaptı da geldi
Özgürlüğün sesi oldu da geldi
Recep Tayyip Erdoğan oldu da geldi. (HABER MERKEZİ)
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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 11:19
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