Yavuz Bingöl: Yandaş değilim, uyumluyum, Hülya Koçyiğit’e katılıyorum.

Yavuz Bingöl, “Hâlâ solcu musunuz?” sorusuna “Aslında bence insan önemli. Kendimi 'solcuyum' diyerek kategorize etmek istemiyorum” diye cevap verdi. “Yandaş mısınız?” sorusuna da “Yandaş değilim, uyumluyum” dedi. Bingöl ayrıca Hülya Koçyiğit’e katıldığını ifade ederek, “Fazla özgür sözlerine katılıyorum. Diktatör dediğiniz insana her şeyi söyleyebiliyor, konuşabiliyorsunuz” dedi.

Yavuz Bingöl, Habertürk TV'de yayınlanan Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

KİMLERE OY VERDİĞİNİ AÇIKLADI

Yavuz Bingöl hayatında 3 kez oy kullandığını açıklayarak, “Ben bugüne kadar Murat Karayalçın dışında CHP'ye oy atmadım. Ben biraz sandığa gitmeyenlerdenim. Hayatım boyunca 3 kez oy kullandım. Bir kez SHP’ye, bir kez Sırrı Süreyya Önder’e, bir kez AK Parti’ye oy verdim" dedi.

‘HÜLYA KOÇYİĞİT’E KATILIYORUM’

Hülya Koçyiğit'in “Bu ülkede bence kimse baskı altında değil, herkes fazla özgür yaptıklarından dolayı herkes bir gün Erdoğan'ı takdir edecek” sözlerine ilişkin Bingöl, "Fazla özgür sözlerine katılıyorum. Diktatör dediğiniz insana her şeyi söyleyebiliyor, konuşabiliyorsunuz. Bizim bir tane devletimiz var. Kültür Sanat Ödül Töreni var, onu almaya gelen insana ağza alınmayacak şeyler söyleniyor. Bu kişilerin insan olduğundan bile şüpheliyim" diye konuştu.

‘KENDİMİ SOLCU DİYE KATEGORİZE ETMEK İSTEMİYORUM’

Programdan Hürriyet’in aktardığı kısma göre de Bingöl, ''Hâlâ solcu musunuz?" sorusuna "Aslında bence insan önemli. İnsanın iç dünyası; vicdandan, sevgiden, barıştan, kardeşlikten yana olmak... Bu söylediğim kelimeler sadece solculara ait kelimeler mi? Hayır, öyle değil. Kendimi 'solcuyum' diyerek kategorize etmek istemiyorum. Biz Che Guevara, Deniz Gezmiş'ler tarafından anlatılan, o romantik duygulara kapılmış gençlerdik. Ama işin aslı, günümüzde artık öyle değil'' dedi.

‘YANDAŞ DEĞİLİM, UYUMLU BİR İNSANIM’

Yavuz Bingöl, ''Yandaş mısınız?'' sorusuna da şu yanıtı verdi:

''Tabii ki değilim ben uyumlu bir insanım. Günümüzde uyumlu olursanız adınız yandaş oluyor, diyalog kurarsanız adınız yandaş oluyor. İlişki kurarsanız adınız yandaş oluyor, bu olacak iş mi? İnsanın ruhunda insanın yaratılışında var bu. Diyalog kurarak çözmemiz lazım. Bu ülke hepimizin, Devletin tepesindeki seçilmiş insana mesela Cumhurbaşkanı’na onu aşağılamak ya da hakaret etmek doğru mu? Bence değil. Ben hiçbir zaman böyle bir yol tercih etmem. Fikirlerimiz ayrı olabilir ama şu anda bizim Cumhurbaşkanı’mız.”

‘ARİF SAĞ BİZİM BÜYÜĞÜMÜZ’

Yavuz Bingöl Arif Sağ’ın kendisiyle ilgili söylediklerine de cevap verdi. Arif Sağ, “Virtüözleri tanırım, Yavuz Bingöl diye birini duymadım. Solcuyum diye ortaya çıktı, sol kesim de arkasına takıldı” demişti. Yavuz Bingöl, “Çok üzüldüm. Kendim verdiğim cevaba da çok üzüldüm. Yaptığım işi sezdirmeyi seven birisiyim. 20'ye yakın albümüm var. Ben onun çocuklarını bilirim, o benim çocukluğumu bilir. 30 yılıma tanıklık etmiş biri. O bizim büyüğümüz yapacak bir şey yok" dedi. (HABER MERKEZİ)

Orhan Gencebay: Arif Sağ ile dostluğumuz artık bitmiştir

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 10:36

www.evrensel.net