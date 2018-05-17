AKP'nin son seçim rüşveti: Akaryakıtta ÖTV indirimi

Akaryakıt rafineri çıkış fiyatlarında petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı artış yaşanması durumunda, ÖTV artan fiyat oranında düşürülecek.

Hükümet döviz kurlarındaki artışın bundan böyle akaryakıt zammına yansımaması için vergi düzenlemesi yaparak önlem aldı. Resmi Gazete’de dün yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, akaryakıt rafineri çıkış fiyatlarında uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak artış meydana gelmesi durumunda, uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artan fiyat oranında düşürülecek. Artışın pompadaki litre fiyatına yansımasının önüne geçilecek. ÖTV tutarı 17 Mayıs 2018’de belirlenen fiyatı geçmeyecek. Kur ve petrol fiyatlarında azalma olması durumunda ise ÖTV tutarları, 17 Mayıs 2018 tarihinde uygulanan tutarı geçmeyecek şekilde uygulanacak. Uygulamaya benzin ve motorinin yanı sıra LPG de dahil olacak.

SEÇİM ÖNCESİ TEPKİLERİ TÖRPÜLEMEK İSTİYORLAR

Söz konusu düzenlemeyi “Seçim rüşveti” olarak değerlendiren İktisatçı-Yazar Mustafa Sönmez Evrensel'e şöyle konuştu:

“Enerji fiyatları yükselmeye başladı. Hızla artıyor. Türkiye de önemli bir enerji ithalatçısı. Akaryakıt dolaylı vergi toplamanın bir aracı olarak kullanılıyor. Bir yandan dünya enerji fiyatları artarken bunun içeriye yansımaması mümkün değil. Seçim arifesinde zaten herkes burnundan solurken birçok memnuniyetsizliği varken bir de bu yük binince akaryakıtın fiyatları artınca hükümete karşı daha da çok soğuyor. Bunun farkında hükümet. Dolayısıyla hükümetin ÖTV gelirinden vazgeçmesi tamamen bu tepkileri biraz nötralize etmek törpülemek amaçlı.”

‘SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL’

ÖTV’nin önemli bir bütçe geliri olduğunu söyleyen Sönmez, “Söz konusu düzenleme sürdürülebilir mi?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Seçim hatrına bundan vazgeçmesi sürdürülebilir değil tabii. Bu şimdilik yaptıkları bir şey. Kaşığın ucuyla verdikleri bir taviz. Seçimi kazanırlarsa diyelim ezkaza, bunu misliyle diğer seçim rüşvetleriyle beraber geri çıkaracaklar. Bu kaçınılmaz bir şey. Şu anda bunu düşünecek halde değiller. Şu anda sadece vermeyi ve oy almayı düşünür haldeler. Sonrasını sonraya bırakıyorlar. ‘İktidarı elde tutalım da ondan sonrası Allah Kerim’ diye bakıyorlar. ‘İktidar bir kere ele geçtikten sonra istediğimiz kemer sıkma politikalarını uygularız’ diye düşünüyorlar. İnsanlar ‘Eniştem beni niye öptü sorusunu’ sormalı. Şimdiye kadar yapmadın da niye şimdi yapıyorsun? Emekliye şimdiye kadar ikramiye vermedin de niye şimdi veriyorsun? Niye şimdiye kadar imar affı çıkarmadın da şimdi çıkarıyorsun? Seçim rüşvetlerini bir yandan da almamazlık etmez insanlar. Alırlar da bunu niye verildiğini de herhalde sorgularlar. Seçmen davranışını ne kadar etkiler onu yaşayarak göreceğiz. Bu konuda yüzde 100 bir şey yok. hepimiz emekliyiz, verdikleri ikramiyeyi cebimize koyacağız ama kendi bildiğimizi okuyacağız. 'Ben ikramiyeyi almıyorum sen beni kandırmak istiyorsun' diyecek halimiz yok.”

AĞBAL İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, kısa bir zaman önce ÖTV indirimi iddiası hakkında “Bütçeye önemli bir yük getirir” ifadelerini kullanarak yalanlamıştı. Ağbal “Yaklaşık 130 milyar TL para topluyoruz, bunun yüzde 46'sı akaryakıttan geliyor. Akaryakıtta yüzde 0.50'lik bir indirim için 16 milyar TL vergiden vazgeçmemiz gerekiyor, bu da bütçeye önemli bir yük getirir” ifadelerini kullanmıştı. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 15:34

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