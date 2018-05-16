Schneider Electric'te işçilerin İsrail protestosu

Filistin'deki İsrail katliamını kınamak için Schneider Electric'teki işçiler kokart takma eylemi yaptı.

İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamına protesto eylemleri sürüyor.

İş yerlerinde de eylem yapan işçiler Filistin halkının yanında olduklarını belirtti. Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Schneider Elektrik fabrikasında örgütlü olan Birleşik Metal İş sendikası iş yeri temsilcileri Evrensel'e yaptığı açıklamalarında da İsrail'in yaptığı bu zulmü kınadıklarını vurguladı.

Fotoğraf: Evrensel

Birleşik Metal-İş Sendikası Schneider Electric İşyeri Baştemsilcisi Sedat Sadak 'İsrail 70 yıldır Ortadoğu'da kan kusturuyor ve buna bir yenisini daha ekledi. Bir yanıyla buna tepkiliyken diğer yandan Türkiye Hükümetinin İsraille yapmış olduğu ekonomik anlaşmaları fesh etmediğini, ilan edilen 3 günlük yasın göstermelik olduğunu vurguladı. 'Bizler Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek için iş yerlerimizde kokartlarımızı taktık. Filistin halkının acısını paylaşıyor ve yoksul halka yapılan bu zulmü kınıyoruz' dedi.

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'BU KATLİAMA SESSİZ KALAMAZDIK'

İşçilerin Filistin halkına yapılan bu saldırıları ve hükümetin politikalarını kendi içlerinde tartıştıklarını ve Hükümetinm sadece söylemde kaldığı kınama mesajlarını eleştirdiklerini söyleyen İş yeri komitesinden Raşit Ekin ise, 'İsrail'in Filistin halkına yönelik uyguladığı saldırılara, bu katliama sessiz kalamazdık. Filistin halkı direniyor ancak diğer yanıyla siyonizmin zulmü sürdükçe sürüyor. Biz de iş yeri komitesi olarak böyle bir karar aldık, tepkimizi kokart takarak göstermek istedik. İşçiler olarak aramızda konuştuğumuzda Filistin halkına yapılan bu zulme karşı büyük tepki var. Hükümetin sözde kınadığı ama pratikte hiçbir adımın atmadığını tartışıyoruz'diye ifade etti. (İzmir/EVRNESEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 20:12

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