Her yerde protesto: Direnen Filistin halkı kazacak

İstanbul’da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Nakba'nın 70. yılında direnen Filistin halkının yanında olmak için Kadıköy İskelesi’nde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya EMEP, HDP, ÖDP, ESP, SEP, SYKP, DİP üye ve yöneticileri de destek verdi. Eylemde sık sık, “Katil ABD Ortadoğu'dan defol”, “Nehirden denize özgür Filistin” sloganları atıldı.

Ortak basın açıklamasını TMMOB İKK Sekreteri Cevahir Akçelik yaptı. Akçelik, “Filistin halkı ölü ve yaralılarını taşırken açılış töreninde kameralara gülücük saçan emperyalistleri ve onların işbirlikçileri elbette bu kanlı günü ve Filistin halkına reva görülen bu zulmü, insanlık unutmayacaktır” dedi.

AKP SÜSLÜ LAFLARLA 'TEPKİ' GÖSTERİYOR

AKP hükümetine "AKP, bu katliamlar yaşanırken somut tek bir adım atmayarak, katliama seyirci kalmış ve katliamı süslü laflarla geçistirmekten ileriye gidememiştir" sözleriyle tepki gösteren Akçelik, "Bir an önce İsrail ve ABD'yle bütün askeri, ticari ve siyasi ilişkiler dondurulsun, antlaşmalar iptal edilsin" dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

İZMİR: FİLİSTİN HALKININ TALEPLERİ KABUL EDİLMELİ

Fotoğraf: Evrensel

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, İsrail’in Filistinlileri katliamını protesto etmek için Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya geldi. Basın açıklamasında ‘Emperyalistler, işbirlikçiler, 6.filoyu unutmayın’, ‘Filistin halkı yalnız değildir’,’Zafer direnen Filistinin olacak’ sloganları atılırken, ‘Emperyalizm yenilecek nehirden denize özgür Filistin kazanacak’ pankartı ve Filistin bayrakları açıldı. Emek ve Demokrasi güçleri adına basın açıklamasını Ulaş Yasa okudu.

Yasa, “Kanlı Pazartesi olarak tarihe geçen bu insanlık dışı saldırıda, basın emekçileri ve sağlık emekçileri de hedef alındı. Bu kanlı katliamdan fail İsrail devleti kadar, İsrail kışkırtıcılığı yaparak Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyan, bölgede büyük bir provokasyon yaratan ABD de sorumludur. Katliamın gerçekleştiği saatlerde ABD Başkanının İsrail’i kutlayan bir tebrik mesajı yayımlaması, asla unutulmayacak bir utanç belgesi olarak insanlık tarihine geçmiştir” dedi.

“ABD, provokasyona yol açan bu kararından derhal vazgeçmelidir. Filistin halkının meşru talepleri kabul edilmelidir. Nerenin başkent olacağına ABD ya da İsrail politikacıları değil, orada yaşayan halklar karar vermelidir. Şiddet ve insanlık dışı uygulamalar derhal sonlandırılmalı, İsrail işgal ettiği topraklardan çekilmeli ve Filistinli mültecilerin kendi topraklarına geri dönüş hakkına saygı göstermelidir” şeklinde konuşan Yasa, “Kudüs Filistin’dir, Filistinlilerindir. İşgalciler ve katliamcılar kaybedecek, direnen Filistin halkı kazanacak” sözlerini kullandı. (İzmir/EVRENSEL)

ADANA: İSRAİL İLE ANLAŞMALARDAN VAZGEÇİN

Fotoğraf: Evrensel

Adana’da uluslar arası çapta İsrail üzerindeki ekonomik ve siyasi paksıyı artırma amacı taşıyan BDS’nin (boykot, tecrit ve yaptırımlar hareketi) çağrısı ile gerçekleştirilen eylemde konuşan BDS Adana Temsilcisi Nil Başak Nebioğlu hükümete iki yıl önce İsrail’le varılan normalleşme anlaşmasını iptal etme ve başta doğalgaz işbirliği olmak üzere İsrail’le her türlü işbirliğinden vazgeçildiğini ilan etme çağrısı yaptı. Eylemde konuşan HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, ABD’nin, Filistin halkın önemli bir gün olan Nakba’da ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasının provokasyon olduğunu ifade etti. BM’nin katliam karşısında sağır ve dilsiz olduğunu söyleyen Toğrul, “BM bugün devreye gitmeyecekse ne zaman girecek?” diye sordu. (Adana/EVRENSEL)

ANTEP: AKP SEYİRCİ OLDU

Fotoğraf: Evrensel

Antep’te eylem Yeşilsu Parkında gerçekleştirildi. Siyasi partiler ve demokratik kitle ögütleri tarafından yapılan eylemde AKP hükümetine tepki öne çıktı. Açıklamayı okuyan HDP İl Eş Başkanı Müslim Kılıç “Erdoğan-AKP hükümeti karar için “yok hükmündedir” demekle birlikte somut bir tek adım atmayarak adeta katliamın seyircisi oldu. Oysa gün süslü laflarla zevahiri kurtaracak gün değildir. Bugün başta BM olmak üzere uluslararası kamuoyunu ve tüm sorumlu hükümetleri acilen göreve çağırıyoruz” diyerek tüm dünyaya çağrıda bulundu.

Açıklamaya HDP, DBP, EMEP, SYKP, Yeşiller ve Sol Parti, ÖSP, ÖDP, TİP VE DTK katıldı. (Antep/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 19:54

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