Gaziemir’de, Gazeteciler Parkı ve Basın Özgürlüğü Anıtı açıldı

İzmir Gaziemir Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti iş birliğiyle yapılan Gazeteciler Parkı ve Basın Özgürlüğü Anıtı hizmete açıldı.

İzmir Gaziemir Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti iş birliği ile hayata geçirilen Gazeteciler Parkı ve Basın Özgürlüğü Anıtı törenle açıldı. İzmir’in işgaline karşı ilk kurşunu sıkan Gazeteci Hasan Tahsin’in 99’uncu ölüm yıl dönümünde gerçekleştirilen törene milletvekilleri, gazeteciler, kurum temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Basın Özgürlüğü Anıtı gökyüzüne güvercinler uçurularak açıldı.

15 Mayıs’ın İzmir için Hasan Tahsin günü olduğunu belirten İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, 100 yıllık süreçte Türkiye’de onlarca gazeteci ve yazarın sıkılan kurşunlarla, patlayan bombalarla öldürüldüğünü ifade ederek, “Yüzlercesi cezaevine gönderildi. Türkiye’de ve dünyada basın özgürlüğünü, düşünce ve ifade özgürlüğünü, halkın haber alma hakkını savunan gazeteciler çeşitli saldırılara maruz kalmaya devam ediyor. Güzel ülkemiz ne yazık ki dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi olarak nitelendiriliyor. Gazetecileri mahpus etmek özgürlük ateşini söndüremez” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da, “Bugün tarafsız yazan halkın haber alma özgürlüğü için kalemini satmayan gazetecileri, iktidar Silivri’ye toplayıp, atıyor. Bu toplumu hipnoz etmek için iktidarı elinde tutmaya çalışanlar uzun süre toplumun hipnozunu devam ettiremezler. Ayın 25’inde bu toplumun hipnoz olmayacağını onlara göstereceğiz” diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel konuşmasında, Evrensel Gazetesi muhabiriyken görevi başında öldürülen Metin Göktepe’nin öldürülüşünü ve sonrasında yaşananları anlattı. Sertel, İGC’nin Kapılar’daki Basın Müzesinin önemini dile getirdi ve böyle bir parkı hayata geçirdiği için Belediye Başkanı Şenol’a teşekkürlerini iletti.

Misket Dikmen, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol ile birlikte, anıtı yapan Heykeltıraş Tonguç Serkan’a Hasan Tahsin heykeli hediye etti. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 16:52

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