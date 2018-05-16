Washington'dan mali yardım alan Orta Amerika ülkesi Guatemala da İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı.

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşımasına tepkiler sürerken Washington’dan yüklü miktarda mali yardım alan Orta Amerika ülkesi Guatemala da büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıdı.

Guatemala’nın Kudüs’teki elçiliği bugün açıldı. Törene, Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu katıldı.

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve İsrail Büyükelçiliğini kente taşıması tüm dünyanın tepkisini çekmişti. Pazartesi günü ABD'nin kararını Gazze sınırında protesto eden Filistinlilere İsrail askerleri gerçek mermiler ve gaz bombalarıyla saldırmış, en az 62 Filistinli hayatını kaybetmişti. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 11:18

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