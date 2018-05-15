İsrail anlaşmalarının iptali önergesi AKP'lilerin oylarıyla reddedildi

Meclis’te İsrail ile yapılan anlaşmaların iptali önergesi AKP oylarıyla reddedildi.

İsrail ile ekonomik, askeri, siyasi tüm anlaşamların sonlanması, İsrail'e ekonomik yaptırım uygulanması amacıyla Meclis Genel Kurulunda yapılmak istenen görüşme AKP ve MHP tarafından reddedildi.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İsrail ile yapılan anlaşmaların iptal edilmesinin AKP oylarıyla reddedildiğini duyurdu. Şeker'in paylaşımı şöyle:

"Filistinlilerin katledilmesi sonrası Mavi Marmara Anlaşması dahil İsrail ile yapılan anlaşmaların iptal edilmesi önerisi AKP oylarıyla reddedildi. AKP İsrail ile anlaşmaya devam dedi."

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp de "Partimiz Hdp’nin İsrail ile ekonomik, askeri, siyasi tüm anlaşamların sonlanması, İsrail'e ekonomik yaptırım uygulanması amacıyla Meclis genel kuruluna sunduğu genel görüşme talebimiz AKP ve MHP oylarıyla reddedildi." ifadelerini kullandı.

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 21:47

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