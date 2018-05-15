Erdoğan'a İngiltere'de protesto: Başbakanlığa arka kapıdan girebildi

İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan protestolarla karşılandı.

Arif BEKTAŞ

Londra

İngiltere Başbakanı Theresa May ile bugün görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanlık Konutu önünde protesto edildi. Yüzlerce kişinin protestosuna karşılık küçük bir grup da Erdoğan’ı desteklemek için geldi. Eylemde 8 kişi gözaltına alındı.

Gün boyu yapılan eylem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakanlığa arka kapıdan girmek zorunda kaldı.

Dönemin başbakanı Davutoğlu da İngiltere’ye son ziyaretinde ön kapıdan girmiş ancak protestolar nedeniyle arka kapıdan çıkabilmişti.

Atlı polisler, köpekli polisler, polis helikopterinin yanı sıra yüzlerce polis sıkı güvenlik önlemi aldı. Eylemde "Tamam" anlamına gelen İngilizce "Enough" dövizleri taşındı.

Eyleme Lord Hilton, Yazar Owen Jones ve Savaş Karşıtı Koalisyonu Başkanı Lindsey German’ın da katılarak birer konuşma yaptı. Konuşmacılar, Erdoğan’ın baskıcı rejimini protesto ederken Erdoğan’ı kabul eden May de kınandı.

Eyleme birçok Türkiyeli kurumun yanı sıra İngiliz kurumları, sendikaları ve kampanya grupları da katıldı.

Eylemde Erdoğan’ı kırmızı halı ile karşılayan May de hedefteydi. Sık sık “May utanç duymalısın” sloganları atan kalabalığa yaklaşan Erdoğan destekçileri ile arbede yaşandı.

Daha sonra saldıran polis, protestoculardan 8 kişiyi gözaltına aldı.

Fotoğraf: evrensel

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 21:34

www.evrensel.net