Bekir Bozdağ: 3 gün süreyle ulusal yas ilan edildi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Filistin Katliamı nedeniyle 3 gün yas ilan edildiğini açıkladı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Kudüs'te yaşanan saldırılar ve bu saldırılar sonrası meydana gelen katliam nedeniyle Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak maksadıyla 3 gün süreyle yas ilan edilmesine karar verilmiştir." dedi. Bozdağ "yaptırım uygulanacak mı?" sorusuna cevap vermedi. ABD'yi eleştirdi ve Filistin'e yapılan haksızlığı yüksek sesle söylemeye devam edeceklerini ifade etmekle yetindi.

Bozdağ, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararları açıkladı.

Bozdağ, 3 gün yas ilan edildiğini duyurduğu açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Ayrıca Türkiye, İslam İşbirliği Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla İslam İşbirliği Teşkilatını cuma günü olağanüstü toplantıya çağırma kararı almıştır.

Tel Aviv ve Washington büyükelçilerimizi istişare maksadıyla Ankara'ya çağırmıştır. Yarın TBMM'de Kudüs hakkında özel gündemle bir oturum yapılacak ve konu ele alınacak. Hükümetimiz de bu konuyla ilgili TBMM'ye bilgi sunacaktır. Ayrıca Dışişleri Bakanlığımızın yapacağı girişimle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Türkiye tarafından toplantıya çağırılacaktır. Bu somut adımları atma ve uygulama kararını hükümetimiz vermiştir."

‘YÜKSEK SESLE SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin İsrail ve ABD'ye yönelik bir yaptırımının olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Bozdağ, “Terörist İsrail devleti maalesef barışçıl gösteri yapanlara gerçek mermilerle ateş etmiş ve bu kadar insanın şehit olması ve yaralanmasına yol açmıştır. Şehitlerin sayısının, yararlıların sayısının da artacağından endişe ediyoruz. Tabi buna sebep olan bizzat ABD yönetimidir. Sayın Trump'ın aldığı haksız ve yanlış karardır. Yanlış adımlarla doğru sonuçlar elde etmenin imkanı yoktur ve bu olay ABD'yi hatırlarsanız daha önceki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulunda yapılan oylamada yalnız bırakmıştır. ABD bir kez daha yalnız kalmıştır. ABD, bölgedeki barış konusunda arabuluculuk vasfını kaybetmiştir. Artık bu bölgede ABD'nin adil bir kişi olarak görülmesi, kabul edilmesi mümkün değildir. Bundan sonraki süreçte Türkiye Kudüs'ün tarihi, manevi, ahdi ve aktif statüsünün korunması konusunda bugüne kadar yaptıklarını yapmaya devam edecektir. İsrail'e karşı ve İsrail'in bu haksız tutumunu destekleyenlere karşı kim ne derse desin, Filistinlilerin ve Kudüs'ün yanında durmaya devam edecektir Türkiye. Biz bu haksızlığı hem ABD'ye hem başkalarına karşı en yüksek sesle söylemeye ve bu konuda üzerimize düşen ne varsa onları en üst düzeyde yapmaya devam edeceğiz.” (AA)

Filistin halkına yönelik saldırılara siyasi partilerden tepkiler geldi

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği kanla açıldı: Gazze'de en az 55 ölü



Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 23:54

www.evrensel.net