Ayvalık, madene karşı tek yürek: Altınova'nın geleceğine dokunma!

Balıkesir Ayvalık'a bağlı Altınova'da yapılmak istenen altın madenine karşı belediye başkanları ve STK'lerin de katıldığı bir protesto eylemi yapıldı.

Ayvalık, Altınova ve Küçükköy halkı, Altınova sahilinden maden çıkarmak isteyen şirketi protesto etti. Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in de katıldığı eylemde sahilde insan zinciri oluşturularak “Altınova'da madene geçit yok”, “Yaşam alanlarımızı hep birlikte koruyacağız” mesajı verildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan ve İbrahim Mühürdaroğlu, Belediye Meclis üyeleri Ahmet Erkal, Salman Kayran ve Halil Gür, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Çevre Koruma ve Ayvalık'ı Güzelleştirme Derneği, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilciliği, TEMA Ayvalık şubesi, Atatürkçü Düşünce Derneği, Pir Sultan Abdal Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ayvalık Şubeleri, Türk Anneler Derneği Ayvalık ve Altınova şubeleri, Tabiat Platformu, Küçükköy Birlik ve Dayanışma Derneği, Veli-Der, Birleşik Haziran Hareketi, İnşaat Mühendisleri Odası, CHP İlçe Örgütü, CHP Balıkesir Milletvekili Aday Adayı Neşe Zengin, EMEK Partisi İl ve ilçe başkanlığı, Yeşil Sol Parti, HDP, Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği temsilcilerinin yanı sıra Altınova Eski Belediye Başkanı Asım Sürer, Küçükköy Eski Belediye Başkanı Mesut Ergin, SSK, Martı, Gölbaşı, Denizkent, Karabük Altınkent, Egem, Kaplan 2, Tatlısu, Bergamalılar, Evren, 10 Evler, Kazan, Doğakent, Karşıyakalılar, Ayazkent siteleri ve Huzur Tatil Köyü yöneticileri ve sakinleri katıldı.

Altınova Mahallesi SSK Sitesi önünde toplanan yaklaşık 500 kişi kumsala doğru yürüyüşü ellerinde, "Yaşam alanlarında maden aramasına karşıyız", "Mavi Ayvalık'ın huyudur", "Ayvalık'ta madene geçit yok", "Dağları talan ettiniz, dereleri kirlettiniz, sıra denizlerde mi?", "Balıklar maden mi yiyecek?", "Mavi kararmasın, maden kanserdir", "Altınova'nın geleceğine dokunma" yazan pankartlar ve "Maden şirketi Altınova'dan defol" sloganı eşliğinde yaptı.

‘BİZE RAĞMEN BURADA KİMSE MADEN ARAYAMAZ’

Fotoğraf: Ayvalık Belediyesi

Başından beri olayı takip eden kişi ve derneklere teşekkür eden Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, “Densa diye bir maden şirketi demiş ki Altınova’nın bu güzel denizinde, sahilinde maden var. Burada önce gizli gizli çalışma yapmışlar. Sonra demişler ki demir madeni var. Demir madenini suyun altından 3-4 metre kazıyalım ve mıknatısla çekip demir madenini çıkaralım. Ya kardeşim, burada bir kere bir hayat var. Türkiye’nin en güzel balıkları, en güzel su altı yaşamı burada. Bulamadınız mı başka yer, geldiniz maden için Altınova’ya. Binlerce insan yıllardır burada yaşamını sürdürüyor, tatilini yapıyorlar. Doğal yaşama saygılı olarak yaşıyor. Burada insanlarımız doğal yaşamlar bir hayat sürüyor. Denize giriyor, balıkçılar ekmek parasını kazanıyorlar. Siz şimdi burayı katledip gideceksiniz, buranın enkazını bu insanlara vereceksiniz, böyle şey olmaz” dedi. Gençer, bölgenin haritasını göstererek yapılacak çalışmanın tüm Altınova sahilini kapsadığını söyledi. Bölgeye dalgıçların geldiğini ve araştırma yaptığını ifade eden Gençer’in, “Burada amforalar ve batıklar bulundu. Acaba diyorum. Bu batıkları bizden önce öğrendikleri için o kazmak istedikleri o batıklar mı diye düşünüyor insan. Bu maden olayına hep beraber Hayır diyoruz. Bize rağmen kimse burada altın arayamaz. Tamam mı?“ cümlelerine vatandaşlar alkışlarla ve ‘Tamam’ diyerek yanıt verdi.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilcisi Bülent Özgen, “Bilgi kirliliğini önlemek lazım. ÇED dosyasını bakanlığa vermişler ve eksiklikler olduğu için ÇED dosyasını geri çevirmişler. Daha ÇED Süreci başlamadı. Üniversitedeki Akademisyen tanıdığımdan buradaki madenin ekosisteme zarar vereceğine yönelik rapor aldım. Ayvalık’taki tüm yaşam savunucuları hep birlikte çalışıyoruz ve maden şirketine pabuç bırakmayacağız” dedi.

Ayvalık Tabiat Platformu adına Tülay Karakaş tarafından yapılan açıklamada, maden çıkarma faaliyetinin öğrenildiği anda gerekli itirazların yapıldığı belirtilerek, " Ayvalık hep birlikte karşı çıktı. Firmanın başvuru dosyası Valilikçe incelendi ve projenin çevresel etkilerinin daha teferruatlı değerlendirilmesi amacıyla konu bakanlığa gönderildi. Ancak kapıdan kovduğumuz şirket bacadan girmek istiyor. Şirkete Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca bir yıllık ön arama ruhsatı verildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Arama faaliyetlerinde kullanılacak ekipmanların bölgeye intikal ettiği sosyal medya paylaşımlarında gösterildi. Çevre ve Şehircilik Balıkesir İl Müdürlüğü sayfasında herhangi bir duyurusuna rastlamadığımız bu yeni durum hakkında Bimer üzerinden valiliğe ve Çevre il Müdürlüğüne dilekçe göndererek, ' Valilik tarafından ön arama projesine ilişkin verilen izin, ruhsat var mıdır?, ÇED gerekli değildir ve ÇED kapsam dışıdır şeklinde bir karar verilmiş midir? Diye sorduk. ÇED izni alamayan firmanın bir takım yan yollara başvurarak arama faaliyetlerinde bulunması kabul edilemez. Bilim insanların raporlarıyla da tespit ettirdiğimiz gibi, bölgemize hiçbir yarar sağlamayacak, aksine geri dönüşü olmayan yıkımlar yaratacak bu projeyi istemiyoruz. Denizimizi, kumsalımızı, yaşam alanlarımızı hep birlikte korumaya kararlıyız" denildi.

‘ALTINOVA SAHİLİ DOĞAL BİR TARİH MÜZESİ OLACAK KADAR ZENGİN'

Fotoğraf: Ayvalık Belediyesi

Denizde maden arama ve çıkarma faaliyetlerini durdurmak amacıyla daha önce de girişimlerde bulunduklarını kaydeden Çevre Koruma ve Ayvalık'ı Güzelleştirme Derneği Başkanı Havva Taylan, " Şirketin yakın zaman önce ön arama ruhsatı aldıklarını ve maden arama faaliyetine başlayacaklarını öğrendik. Bu sırada Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nden gelen dalgıçların yaptığı ve derneğimizin de takip ettiği çalışmalar sonucu Altınova sahilinin doğal bir tarih müzesi olacak kadar zengin olduğunu öğrendik. Müzeden gelen arkeolog dalgıçların yazacakları rapora göre Altınova sahilinin SİT alanı ilan edileceğine inanıyoruz" dedi. Altınova'nın turistik bir bölge olduğunu söyleyen Havva Taylan, "Sahil bölgesi yaz aylarında binlerce misafiri ağırlayan, her yaş grubundan insanın debize girdiği, kumsalından yararlandığı bir mahallemizdir. Maden arama ve çıkarma faaliyetleri bölgeye zarar verecek, doğal yapısını bozacaktır. Bu tür faaliyetlerin olumsuz etkileri bilinmesine rağmen inatla, ısrarla halkın itirazlarına rağmen maden çıkarma faaliyetleri devam ettirilmeye çalışılmaktadır. Halka sorulmadan,sağlığa zararlı olup olmadığı net bir şekilde ortaya konulmadan, doğada ya da bu durumda denizlerimizde yaratacağı tahribat detaylı olarak incelenmeden Altınovamızdan maden çıkarılmasına karşıyız" dedi. Ruhsatın iptal edilmesini istediklerini söyleyen Taylan, " Ön arama izni alan Orhan Kandemir Dersan Madencilik yalnızca aramamı yapacaktır? Hiç sanmıyoruz. Maden çıkarma faaliyetlerine devam edebilmeleri için ruhsat alanının genişletilmesine ihtiyaçları vardır. Ruhsat alanının genişletilmesini değil iptalini istiyoruz" dedi.

Altınova'daki maden protestosu 1.5 km lik kumsalda insan zinciri oluşturularak tamamlandı. (Balıkesir/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 16:31

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